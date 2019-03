Centrodestra ora vola | ha un futuro nazionale

Basilicata - vince il Centrodestra | Bardi batte Trerotola : "Fatta la storia" | Salvini : "Noi e M5s siamo ancora maggioranza" : Dopo Abruzzo e Sardegna, terza vittoria consecutiva per il centrodestra alle Regionali. Berlusconi esulta su Twitter. Male i Cinquestelle, che comunque restano prima forza politica, e, anche, il Pd che si consola con le liste civiche "democratiche"

Il Centrodestra non ha ancora scelto il candidato sindaco : chi vorresti? - senza furbate - : La sondaggistica è una scienza esatta, che prevede campioni mirati, modelli matematici ed elaborazioni complesse. Altra cosa sono i sondaggi istantanei proposti da giornali, siti o tv. In questo caso, la parola è la stessa -...

Sondaggi - la Lega vola. M5s sempre più in crisi. E il Centrodestra sfiora il 50% : Il centrodestra italiano vale il 50% delle intenzioni di voto. Lega , Forza Italia e Fratelli d'Italia , secondo l'ultima rilevazione condotta dall'Istituto Piepoli per La Stampa , toccano il 47%. ...

Sondaggi politici : M5s al 21 - 8% - il Centrodestra è maggioranza nel paese : I Sondaggi elettorali continuano a evidenziare la crescita della Lega di Matteo Salvini e il calo costante del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Se gli italiani dovessero scegliere tra tre poli, però, il risultato sarebbe scontato, con il centrodestra oltre la soglia del 50% dei consensi complessivi. Negli ultimi 15 giorni il Movimento 5 Stelle ha perso l’1,3 per cento dei consensi, arrivando al 22,3 per cento. Migliore invece il ...

Mafia - arrestato Paolo Ruggirello - ex deputato regionale di Centrodestra - ora al PD : La Procura distrettuale antiMafia di Palermo ha fatto arrestare Paolo Ruggirello, ex deputato regionale, che nel corso della sua carriera politica ha cambiato più volte casacca, passando dai socialisti al movimento per le autonomie e il centrodestra, prima di approdare, quattro anni fa, tra i Dem di area renziana. Si era anche candidato al Senato l'anno scorso, ma non è stato eletto. Con lui in carcere oggi sono finite altre 24 persone ...

Claudio Borghi ad Agorà : "L'alleanza con il Centrodestra è finita per sempre" : "L'alleanza con il centrodestra è finita per sempre? Sì, è morta". Claudio Borghi, ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, mette una pietra tombale su qualsiasi tipo di alleanza tra la Lega di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. "Gli italiani stanno dimostrando a ogni elezione

Bari - il Centrodestra sperimenta le primarie : a sfidare il sindaco Decaro sarà un ex Pd ora con FI. Lega primo partito : Non più di un’ora ed era già chiaro a tutti, chi fosse il vincitore delle primarie del centrodestra, le prime celebrate in Puglia: Pasquale Di Rella, ex Pd. sarà lui a sfidare Antonio Decaro alla prossima tornata elettorale. Nessun testa a testa: Di Rella, sostenuto da Forza Italia e da tre liste civiche, ha vinto con il 50,9 percento di preferenze. A seguire il candidato della Lega, il giovane avvocato Fabio Romito, che ha ottenuto il 28,7 ...

Sondaggi elettorali - governo Lega-M5S perde punti : avanti il Centrodestra - al 49 - 8% : Secondo il Sondaggio condotto da Tecnè tutto l'esecutivo giallo-verde perde lo 0,8%, e questo perché sconta l'arretramento del M5S, che è superiore alla crescita della Lega: il consenso del governo è al 56,2%. Cresce ancora la coalizione di centrodestra, al 49,8% e a un passo dalla maggioranza assoluta.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : il Centrodestra sfiora il 50% : Sondaggi elettorali Tecnè: il centrodestra sfiora il 50% Se si votasse oggi il centrodestra unito raccoglierebbe quasi il 50% dei consensi. E’ questa l’indicazione che arriva dall’ultimo Sondaggio dell’Istituto Tecnè per Quarta Repubblica realizzato il 18 febbraio. Il salto in avanti di ciò che una volta era chiamato Pdl è importante. Basta mettere a confronto le percentuali di adesso con quelle delle Politiche del ...

Abruzzo - Berlusconi : il Centrodestra è maggioranza naturale : Il loro è un grande successo che apre una pagina nuova per l'Abruzzo ed è un momento importante per il futuro del centro-destra e della politica italiana. Lo avevo percepito, in queste settimane, ...

Berlusconi : "Nessun malumore con Salvini. Il Centrodestra è ancora il futuro. M5S irresponsabile" : La flat tax, la tassa piatta uguale per tutti, cittadini e imprese, era il cuore del nostro programma, e poteva essere lo strumento per far ripartire davvero l'economia. Noi l'avevamo proposta al 23%,...

Sondaggi elettorali SWG - in Sardegna avanti il Centrodestra ma cresce Zedda : Sondaggi elettorali SWG, in Sardegna avanti il centrodestra ma cresce Zedda In questo mese di febbraio si voterà per il presidente e il consiglio regionale di Abruzzo e in Sardegna. Come già era accaduto nel 2009 e nel 2014 si tratta del primo test per il governo in carica da meno di un anno. Il 24 in particolare sarà la volta della Sardegna, oggi governata da una coalizione di centrosinistra, dopo la vittoria nel 2014 di Pigliaru, del ...

Silvio Berlusconi : “M5s inadeguati - pronti a maggioranza di Centrodestra con fuoriusciti grillini” : Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, definendo i suoi esponenti "inadeguati", e sostiene che l'ipotesi di nuove elezioni è dietro l'angolo. Pur non escludendo la possibilità di una nuova maggioranza in Parlamento, composta dalle forze di centrodestra e dai fuoriusciti di altri partiti, soprattutto del M5s.Continua a leggere