Castrazione chimica | ritorno al Medioevo - di Carlo Nordio

ilmessaggero

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ma poiché credo che in politica l'errore sia il peggiore dei crimini, credo che questa iniziativa debba esser fermata. Perché, appunto, prima di ogni altra cosa sarebbe un errore, forse fatale.

matteosalvinimi : Per i vermi violentatori di #Catania che hanno stuprato una turista nessuno sconto: certezza della pena e castrazio… - LegaSalvini : #SALVINI CHIEDE LA CASTRAZIONE CHIMICA PER GLI STUPRATORI: “PER I VERMI NESSUNO SCONTO” - LegaSalvini : #SALVINI: 'PER I VERMI VIOLENTATORI DI CATANIA CERTEZZA PENA E CASTRAZIONE CHIMICA' -