Castrazione chimica | altolà M5S | il governo si spacca

Castrazione chimica - Lega la propone - è scontro con M5s : “Noi non prendiamo in giro donne” : scontro nella maggioranza di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Castrazione chimica. L'idea è stata rilanciata da Matteo Salvini e Giulia Bongiorno, ma anche inserita in un emendamento al ddl Codice Rosso. Protesta il M5s: "Noi non prendiamo in giro le donne, è una presa in giro alle donne, si sfrutta la loro paura per fare campagna".Continua a leggere

Stupro di gruppo a Catania - Salvini : “Castrazione chimica per i vermi violentatori” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini si è espresso sui fatti di Catania, dove nei giorni scorsi 3 giovani hanno violentato una ragazza alla pari americana di 19 anni. La vittima ha accusato Roberto Mirabella, 20 anni, Salvatore Castrogiovanni e Agatino Spampinato, entrambi di 19, di averla attirata da un bar della città, prima di violentarla in un parcheggio e filmare lo Stupro. Dopo l’arresto dei 3 ragazzi, Salvini ha twittato: “Per i vermi ...

Violenza su donne - emendamento Lega a ddl codice rosso per Castrazione chimica. M5s : “Così è uno spot - presa in giro” : Il ddl codice rosso sulla Violenza sulle donne in discussione alla Camera divide la maggioranza. Il nodo è l’emendamento presentato dalla Lega per l’introduzione – in alcuni casi – della castrazione chimica. “Così è una presa in giro alle donne, si sfrutta la loro paura per fare campagna”, sottolineano fonti M5s, contrario alla modifica. L’emendamento in questione, che modifica l’articolo 165 del codice ...

Bongiorno : stupro - Castrazione chimica se la pena è sospesa : Ministro Giulia Bongiorno, è convinta che l?Italia si sveglierà più sicura con il sì alla legge sulla Legittima difesa? «Ci sarà un Paese con meno...

Castrazione chimica - ritorno al Medioevo - di Carlo Nordio : Ma poiché credo che in politica l'errore sia il peggiore dei crimini, credo che questa iniziativa debba esser fermata. Perché, appunto, prima di ogni altra cosa sarebbe un errore, forse fatale.

La Camera accelera sul ddl contro la violenza sulle donne. Salvini : "Per gli stupratori di Catania Castrazione chimica" : La Camera accelera sulle nuove norme contro la violenza sulle donne e si prepara a dare il primo via libera al cosiddetto ddl "Codice rosso". Il provvedimento, nato da una proposta del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e della sua collega alla Funzione pubblica, Giulia Bongiorno, con l'intento dichiarato di contrastare il fenomeno dei femminicidi, che ha raggiunto una cifra agghiacciante (150 l'anno), è stato licenziato ...

