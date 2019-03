Casting per il film ' Si muore solo da vivi' | di Alberto Rizzi | e ' Terra Nera 2'

Casting per due short film : uno supervisionato da Pupi Avati - l'altro da Giovannesi : Sono attualmente aperte le selezioni di attori per la realizzazione di due importanti cortometraggi. Il primo verrà prodotto da Policinema e avrà la supervisione del regista Pupi Avati, che la settimana prima delle riprese terrà un corso di preparazione per gli attori, assegnando loro i ruoli da interpretare successivamente. Il secondo cortometraggio, di carattere accademico, avrà la supervisione del regista Claudio Giovannesi, e verrà poi ...

Casting per un tributo a 'Blade Runner' e per uno short film da girarsi a Milano : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di figuranti e performer per un omaggio che verrà tributato al film Blade Runner e al suo interprete principale, il noto attore Rutger Hauer. Il tutto avverrà nell'ambito di un evento correlato al Lucca film Festival. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di Veleno Production per la realizzazione di un cortometraggio da girarsi a Milano. A tal proposito si cercano attori e attrici. Un tributo a ...

Casting per il nuovo film della Morfeo Dreams e per Cineworld Roma : Casting attualmente in corso per il film dal titolo 'I baci dei Giuda', diretto dal regista Umberto Rey. Il film verrà girato in Abruzzo, Basilicata, Puglia e a Roma. Sono inoltre aperte le selezioni di Cineworld Roma per la realizzazione di una serie televisiva e di un film. I baci dei Giuda Per il film dal titolo provvisorio I baci dei Giuda, prodotto dalla Morfeo Dreams, sono in corso le selezioni di attori per ruoli principali e secondari. ...

Casting per il film 'Nel Sole' e per un cortometraggio da girarsi in Toscana : Sono attualmente aperte le selezioni di giovani attori per la realizzazione di un film prodotto da Pko Cinema e da Lungta film dal titolo 'Nel Sole'. Sono inoltre in corso i Casting per la ricerca di attori, attrici e comparse per la realizzazione di un interessante cortometraggio, diretto dalla regista Carla Pampaluna, le cui riprese verranno poi effettuate nel mese di maggio 2019 tra Pisa e provincia. Un film Per il film dal titolo 'Nel Sole', ...

Casting per lo short film 'La Masca' e per 'Tu si que vales' : Sono aperte le selezioni per la ricerca di alcune figure per lo short film dal titolo La Masca, diretto da Deborah Zuanazzi, con le riprese che verranno poi effettuate a Torino. Sono inoltre in corso i Casting per prendere parte alla nuova edizione del noto programma di Canale 5 dal titolo Tu si que vales. La Masca Per la realizzazione dell'interessante short film dal titolo La Masca, diretto da Deborah Zuanazzi, sono in corso le selezioni. Il ...

Casting per 'Masterchef Italia 2020' e per 'La sai l'ultima?' : Casting aperti per la nuova edizione del noto programma televisivo Masterchef Italia, in onda su Sky, alla ricerca di amanti del mondo della cucina, per il quale si accettano solamente candidature di cuochi di livello amatoriale, ma pur sempre dotati di creatività e passione. Sono inoltre aperti i Casting per 'La sai l'ultima?', programma che andrà in onda su Canale 5 e che torna dopo vari anni in televisione. Masterchef Italia Sono partiti i ...

Casting di Cineworld Roma per progetti televisivi e cinematografici e per il film 'Regina' : Sono tuttora aperti i Casting di Cineworld Roma per la ricerca di varie figure per realizzare alcune importanti produzioni cinematografiche e televisive. Per lo slittamento delle riprese sono poi rimaste aperte le selezioni per la ricerca di ruoli attoriali nell'ambito della realizzazione del nuovo interessante film diretto dal regista Alessandro Grande dal titolo Regina. Cineworld Roma Sono in corso le selezioni di Cineworld Roma per la ...

Casting per vari programmi Tv - tra cui 'Cambia la tua vita' - prodotti da Nonpanic : Sono attualmente in corso numerosi Casting per diversi programmi televisivi della società di produzione Nonpanic, alcuni ormai ben conosciuti, altri del tutto nuovi. Tra mutamenti di vita e crisi di coppia La società di produzione televisiva Nonpanic, appartenente al gruppo BaniJay, ha numerosi Casting aperti per vari programmi televisivi. Tra questi segnaliamo innanzitutto le selezioni per Cambia la Tua Vita. A tale proposito si cercano persone ...

Casting per Mirabilandia e per uno short film da girarsi nei pressi di Varese : Casting attualmente in corso per la ricerca di varie mascotte per la stagione 2019 del noto parco dei divertimenti Mirabilandia (Savio -Ravenna). Oltre alla retribuzione, previsti per i selezionati anche vitto e alloggio. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo Siamo solo piatti spaiati e tratto dall'omonimo romanzo scritto da Alessandro Curti. Le riprese verranno poi effettuate ...

Casting per un film con Nino Frassica e Leo Gullotta e per un corto di Alessandro Zizzo : Casting attualmente aperti per la ricerca di figuranti per la realizzazione del film dal titolo Il delitto Mattarella, per la regia di Aurelio Grimaldi. Il film, le cui riprese sono iniziate verso la fine dello scorso mese di febbraio, è prodotto da Arancia Cinema e da Cine 1 Italia. Nel cast, tra gli altri, figurano Nino Frassica e Leo Gullotta. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di figuranti per realizzare un cortometraggio diretto da ...

Casting per una serie tv e 'Le Perle delle Muse' : Selezioni tuttora aperte da parte di Publispei srl per una serie tv da girare a Torino e a Milano, e per numerosi eventi collegati all'agenzia Le Perle delle Muse. Una serie televisiva Per la realizzazione di una interessante serie tv, le cui riprese verranno poi effettuate nei prossimi mesi a Torino e Milano, Publispei srl cerca una ragazza e un ragazzo, entrambi di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Il ragazzo deve essere di costituzione ...

Casting in corso per 'Pitch & Short' per progetti cinematografici e per modelle curvy : Non mancano in questo periodo le opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente in corso le selezioni per Pitch & Short, dell'Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti (AGICI), per supportare e quindi realizzare interessanti progetti cinematografici. Sono inoltre aperte delle selezioni per Miss curvy Cherry 2019 Calabria, un concorso che propone una peculiare sinergia tra moda e ...

Casting di Mvm Group per cinema e Tv e di GiZa Eventi per importanti manifestazioni : Sono in corso le selezioni di Mvm Group per alcuni interessanti progetti televisivi e cinematografici, e di GiZa Eventi per importanti manifestazioni che si terranno nei prossimi mesi. Agenzia Mvm Group La nota agenzia Mvm Group seleziona volti nuovi per vari progetti cinematografici e televisivi. Sempre Mvm Group, per un importante progetto cinematografico seleziona ragazze di età compresa tra i 13 e i 16 anni per ruoli da protagonista. Infine, ...

Casting per un programma di Canale 5 e per una nuova fiction internazionale : Sono attualmente in corso i Casting per un nuovo programma di Mediaset, prodotto da Dry Media Productions e condotto da Gerry Scotti, che andrà a breve in onda su Canale 5. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione di una fiction prodotta da una importante società coreana. Conto alla Rovescia Per la realizzazione di un nuovo programma televisivo che andrà in onda su Canale 5, dal titolo Conto alla Rovescia e condotto da Gerry Scotti, ...