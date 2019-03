Casale Monferrato | aperte le candidature per il Premio Vivaio Eternot

Basket Serie A2 - Rieti vince contro Casale Monferrato. Bergamo passa in trasferta ad Agrigento : ROMA - Nel Girone Ovest la Virtus Roma guarda tutte dall'alto e assiste da prima della classifica alla ventesima giornata della Serie A2 . La Fortitudo Bologna , in testa al Girone Est , chiude il ...

Casale Monferrato : le ossa ritrovate in riva al Po potrebbero essere di una donna : Un sacco nero contenente ossa umane giaceva sulle rive del fiume Po, su un isolotto tra Casale e Frassineto, in provincia di Alessandria, emerso probabilmente dal ritiro delle acque dovuto alle scarse piogge. A fare la terribile scoperta un giardiniere Casalese di 41 anni, mentre nella giornata di ieri portava a spasso il suo cane. L'uomo ha visto improvvisamente avvicinarsi l'animale con un osso in bocca, un osso troppo grande per appartenere ...