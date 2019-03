Cartellino addio | per gli statali arrivano impronte digitali e controllo dell' iride

Statali - impronte digitali e controllo iride contro l'assenteismo : addio Cartellino : Lotta ad assenteismo e relativi furbetti del cartellino : alla Camera c'è il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro all'articolo 2 del ddl Concretezza, che prevede per gli Statali ...

Addio Cartellino - ok a impronte e iride : 15.37 Via libera delle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro alla Camera, all' art. 2 del Ddl concretezza, che prevede per i dipendenti pubblici di sostituire il cartellino con "sistemi di verifica biometrica dell'identità",vale a dire impronte e controllo dell'iride. Accantonato l'emendamento sul divieto di utilizzo dei social network in orario di lavoro.Un altro emendamento prevede "un portale del reclutamento" per gestire le domande di ...