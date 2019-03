Carceri | il sovraffollamento non è una fake news L' allarme del Garante dei

Carceri - «Il sovraffollamento e i suicidi non sono fake news» : Oltre duemila detenuti in più nell’ultimo anno: «Il sovraffollamento delle Carceri, non è una fake news». Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone detenute mostra, nella sua relazione al Parlamento, un quadro preoccupante sulla situazione dei penitenziari italiani. Una situazione che evidenzia anche l’inquietante dato dei suicidi in cella: nel 2018 sono stati 64 i casi, numero che ha segnato un picco di crescita rispetto ...

Carceri - garante : “Sovraffollamento non è fake news : per più di 13mila detenuti non c’è posto regolamentare” : Nell’ultimo anno si contano 2.047 detenuti in più, “con un andamento progressivo crescente e preoccupante”, e “questo aumento si riverbera sulle condizioni di vita interna e sul sovraffollamento, che non è una fake news”. Lo evidenzia il garante nazionale delle persone detenute Mauro Palma nella relazione al Parlamento. Nello stesso periodo il numero di persone finite in carcere è diminuito, sono 887 in meno, quindi ...

Carceri - Fico : “Italia non ottempera obblighi Costituzione e internazionali su divieto tortura e sovraffollamento” : Il “ruolo di rieducazione sociale affidato alla pena, sancito dalla Costituzione” è stato richiamato dal presidente della Camera Roberto Fico alla presentazione delle relazione annuale del Garante dei detenuti. “Sul divieto di tortura e di trattamenti degradanti”, ha detto Fico, “l’Italia purtroppo non ha ottemperato pienamente a obblighi costituzionali e internazionali”. E pure: “Il ...

