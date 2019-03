Caporalato e sfruttamento | British medical journal | “In sei anni morti 1500 braccianti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Sono disidratati, soffrono di dolori articolari e polmoniti. Quelle deiagricoli che lavorano nel nostro Paese sono le malattie dadel lavoro nei campi. Quelle che si porta addosso chi piega la schiena guadagnando 12 euro per 8 ore di lavoro. Ci sono veri schiavi dietro i pomodori venduti a basso prezzo che arrivano sulle tavole in qualsiasi periodo dell’anno. Gli schiavi del ‘Belpaese’. Non certo solo africani. Sono anche in Puglia, dove Medici con l’Africa Cuamm, la prima ong di cooperazione sanitaria nel continente, dal 2015 ha avviato un progetto coordinato dall’anestesista Lucia Raho – con la collaborazione della Regione – per fornire servizi sanitari di base ai migranti che affollano le baraccopoli. “È stato il sindacalista camerunense Yvan Sagnet, cavaliere della Repubblica perché tra i protagonisti della lotta contro ilesplosa a ...

