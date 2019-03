Cannabis | non esiste una certificazione biologica per qualificarla Ma da oggi diventa

Cannabis - uno studio su 100mila adolescenti dimostra che la liberalizzazione non aumenta il consumo : (Foto: NurPhoto/Getty Images) Ancora una volta è arrivata l’ennesima conferma da parte della scienza: le politiche restrittive sull’utilizzo della Cannabis non scoraggiano i giovani dal consumarla. A dimostrarlo è un nuovo studio dei ricercatori dell’università del Kent, nel Regno Unito, secondo cui non ci sarebbe alcuna associazione tra i Paesi che hanno liberalizzato il consumo di Cannabis e un tasso di utilizzo da parte ...

Grillo : Cannabis non ha mai provocato morti - no motivo per non legalizzarla : Roma – “Ogni anno nel mondo muoiono circa 3 milioni di persone a causa dell’alcol mentre la cannabis non ha mai provocato un morto in tutta la storia dell’umanita’. Che motivo c’e’ per non legalizzarla?”. Lo scrive su facebook Beppe Grillo che sul suo blog pubblica un articolo dal titolo ‘Legalizzazione cannabis: l’Italia resta a guardare?, firmato Matteo Gracis. L'articolo Grillo: ...