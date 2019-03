Campionati assoluti di snowboard | Bagozza e Brutto campioni nello banked slalom a

Nuoto - Assoluti primaverili 2019 : Federica Pellegrini febbricitante a una settimana dai Campionati italiani di Riccione : Non è certo la marcia di avvicinamento ideale per i campionati italiani di Riccione, quella di Federica Pellegrini costretta a letto da una febbre piuttosto alta e da un attacco influenzale, tipico di questo periodo. L’azzurra ha postato su Instagram ieri sera una foto con tanto di termometro che segna 38.6° e di commento ironico allegato “E via su su suuuu sempre più su!!!! Oggi tentiamo il record…. Meglio riderci su porca di ...

Nuoto - Assoluti primaverili 2019. Federica Pellegrini febbricitante a una settimana dai Campionati italiani di Riccione : Non è certo la marcia di avvicinamento ideale per i campionati italiani di Riccione, quella di Federica Pellegrini costretta a letto da una febbre piuttosto alta e da un attacco influenzale, tipico di questo periodo. L’azzurra ha postato su Instagram ieri sera una foto con tanto di termometro che segna 38.6° e di commento ironico allegato “E via su su suuuu sempre più su!!!! Oggi tentiamo il record…. Meglio riderci su porca di ...

Sci Alpino – Campionati italiani assoluti Passo San Pellegrino : Goggia comanda nella prova del DH femminile : Goggia è la più veloce in prova a Passo San Pellegrino davanti a Marsaglia e Nicol Delago: martedì caccia al primo titolo nazionale Sofia Goggia è stata la più veloce nella prova di discesa disputata a Passo San Pellegrino. La campionessa olimpica ha completato il tracciato in 1’13″91, con un tempo di 25 centesimi più basso rispetto a quello della compagna di Nazionale Francesca Marsaglia, e con 70 centesimi di vantaggio su ...

Campionati assoluti di Cortina - il gigante chiude la rassegna sportiva : dopo la prima manche Zingerle al comando : Il gigante maschile chiude i tricolori di Cortina: c’è Hannes Zingerle in testa dopo la prima manche C’è Hannes Zingerle in testa alla prima manche del gigante di Cortina valido per i Campionati italiani Assoluti. L’altoatesino ha chiuso la prova con il tempo di 1’16″59, con un ritardo di 98 centesimi da Roland Leitinger, che essendo austriaco è ovviamente fuori classifica, e 26 di vantaggio su Alex Hofer. ...

Campionati Italiani Assoluti Cortina – Pietro Canzio trionfa nello slalom maschile! : Altra sorpresa agli Assoluti di Cortina: Pietro Canzio trionfa nello slalom maschile, sul podio anche Bacher e Vaccari. Fuori i big Spunta un’altra sorpresa ai Campionati Italiani di Cortina. Sulla pista Druscié a conquistare il tricolore dello slalom è stato Pietro Canzio, uno dei talenti più promettenti della Nazionale italiana, che ha nella polivalenza la propria forza. L’atleta classe 1998, che agli YOG 2016 di ...

Campionati Italiani Assoluti Cortina – Marta Bassino strappa lo scettro del gigante femminile a Federica Brignone! : Campionati Italiani Assoluti a Cortina: Marta Bassino strappa lo scettro del gigante femminile a Brignone. Bertani chiude terza Marta Bassino strappa a Federica Brignone (dominatrice negli ultimi due anni) lo scettro del gigante femminile nei Campionati Italiani Assoluti che si sono disputati sulla pista di Cortina d’Ampezzo (Bl). La cuneese del Centro Sportivo Esercito, ha battuto la valdostana del Centro Sportivo Carabinieri di ...

Sci alpino – Campionati assoluti di Cortina : Ronci davanti a Vinatzer dopo la prima manche dello slalom : slalom maschile agli Assoluti di Cortina: Ronci precede Vinatzer e Maurberger dopo la prima manche C’è Giordano Ronci in testa alla classifica provvisoria dello slalom maschile valido per i Campionati italiani Assoluti dopo la prima manche disputata a Cortina. Il 26enne atleta dell’Esercito ha sfruttato nel modo migliore il pettorale numero 1 e ora vanta 19 centesimi di vantaggio su Alex Vinatzer, campione del mondo juniores ...

Snowboard – Presentati a Salice i Campionati italiani assoluti di Piancavallo 2019 : Campionati italiani assoluti di Snowboard Piancavallo 2019. A Sacile si é tenuta la presentazione ufficiale dell’evento. In arrivo atleti anche dalla Cina, Corea e Giappone Venerdì 22 marzo, la sala del ballatoio Biglia del Palazzo Ragazzoni-Flangini di Sacile ha ospitato la presentazione ufficiale dei Campionati italiani assoluti di Snowboard che si terranno dal 25 al 31 marzo 2019 a Piancavallo. A prendere la parola, per primi, ...

Campionati assoluti di sci alpino : Tschurtschenthaler campionessa d’Italia nello slalom femminile - Costazza si ritira con il bronzo : Sorpresa Tschurtschenthaler sulla Druscié, regina dello slalom ai Tricolori di Cortina. Della Mea argento, Costazza bronzo al passo d’addio Grande sorpresa nello slalom femminile ai Campionati italiani Assoluti. Sulla pista Druscié, a Cortina, trionfa per la prima volta in carriera Vera Tschurtschenthaler, atleta 21enne dell’Amateur Sportclub Gsiesertal: l’altoatesina, già in testa dopo la prima manche con 36 centesimi su ...

Campionati assoluti di Sci Alpino – Vittoria bis per Marsaglia - l’azzurro trionfa anche nel superG : Marsaglia fa doppietta: è campione italiano anche in superG, argento ex aequo a Casse e Paris. Titolo Giovani a Franzoso, Aspiranti a Franzoni. GP Italia: feste di Zazzi e Resinelli Marsaglia concede il bis, in tutti i sensi. L’atleta romano si conferma campione italiano di superG dopo il trionfo della scorsa stagione e soprattutto fa doppietta sulla Vertigine dopo aver già vinto lo “scudetto” nella discesa ventiquattro ...

Campionati assoluti di sci alpino - Marsaglia è campione d’Italia : battuti Innerhofer e Paris : Marsaglia sorprende Innerhofer e Paris sulla Vertigine di Cortina, è campione italiano di discesa per la terza volta Matteo Marsaglia è il re della Vertigine. Sulla nuova pista di Cortina, che nel 2020 ospiterà le gare veloci delle finali di Coppa del mondo e nel 2021 quelle dei Mondiali, l’atleta romano ha battuto Christof Innerhofer e Dominik Paris, i due atleti di punta della Nazionale, nella discesa valida per i Campionati ...

Sci alpino – Campionati Italiani Assoluti di Cortina - Paris e Innerhofer super nelle due prove di discesa : Paris e Innerhofer fanno i migliori crono nelle due prove della discesa degli Assoluti di Cortina Dominik Paris non sembra ancora pago dei successi raccolti durante la stagione e si è presentato in prova a Cortina, sulla nuova pista Vertigine, con l’intenzione di far valere la legge del più forte. La pista che ospiterà le gare veloci maschili alle Finali di Coppa del mondo 2020 e ai Campionati del mondo del 2021 ha decretato oggi i ...

Sci alpino - domani scattano i Campionati Italiani Assoluti di Cortina : il programma completo : Al via i Campionati Italiani Assoluti di Cortina, Paris il protagonista più atteso: il programma dettagliato Il protagonista assoluto sarà senz’altro Dominik Paris, campione del mondo e fresco vincitore della Coppa di superG alle recenti Finali di Soldeu. Il carabiniere della Val d’Ultimo, 29 anni, ha appena portato a termine la miglior stagione della sua carriera, costellata da sette successi e altri tre podi nel circus di ...

Campionati Italiani Assoluti di Snowboard 2019 : venerdì 22 marzo la presentazione a Sacile : Tutto pronto per i Campionati Italiani Assoluti di Snowboard 2019: venerdì 22 marzo ci sarà la presentazione ufficiale a Sacile Mancano ormai pochi giorni al via dei Campionati Italiani Assoluti di Snowboard 2019, che si terranno a Piancavallo dal 25 al 31 marzo. C’é grande attesa per vedere all’opera gli azzurri ed i campioni internazionali che si cimenteranno sui tracciati della località dell’avianese, nelle quattro ...