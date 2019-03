Camion travolge la folla, è strage in Guatemala: morte almeno 32 persone (Di giovedì 28 marzo 2019) Il tragico incidente mercoledì notte nella provincia occidentale di Solola in Guatemala. A quanto ricostruito, il gruppo si era radunato su un’autostrada buia in seguito a un altro incidente in cui era morta una persona. Il mezzo pesante non si sarebbe accorto della presenza delle persone sulla carreggiata travolgendole.



