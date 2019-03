Calcio | Gonzalo Higuain lascia la nazionale “Molti saranno contenti”

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019)non giocherà più con l’Argentina. “Il mio ciclo con la Seleccion è finito. E, per la gioia di molti, adesso la guarderò solo da fuori. Ho parlato con Scaloni e gli ho detto il mio punto di vista. Adesso voglio godermi la famiglia”, le parole del centravanti in un’intervista a Fox Sports.Il Pipita ha deciso di ritirarsi dalladopo 75 presenze e 31 reti. Un bottino sicuramente prestigioso per l’ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan, ma sono comunque tante le delusioni cheha vissuto con la maglia dell’Argentina. Il secondo posto ai Mondiali del 2014 e poi anche le finali perse nella Coppa America del 2015 e 2016.Un addio allache arriva in una stagione veramente poco fortunata per il Pipita. Anche il trasferimento a Londra con il Chelsea di Maurizio Sarri non ha segnato una svolta per ...

