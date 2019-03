Calcio | Europa League 2019 | pugno duro della UEFA contro la Lazio | settore chiuso per

Calcio - esordio positivo per l'Italia sul palcoscenico d'Europa : 2-0 alla Finlandia : l'Italia di Mancini protagonista di un esordio positivo alle qualificazioni degli europei di Calcio: 2-0 alla Finlandia a Udine. Un gol per tempo, il più classico dei risultati. In rete Barella e Kean (il primo nato nel nuovo millennio a segnare in Nazionale).

Macché Brexit - sarà il Calcio a far vacillare... l'Europa : A Nyon continuano a minimizzare. Dal quartier generale della Uefa non trapela nulla, o quasi. Perché l'argomento è altamente scottante, in ballo c'è il futuro del calcio europeo. Quello d'èlite, dei ...

Calcio - l'Europa vuol bene alla Juventus che trova l'Ajax - meno al Napoli che pesca l'Arsenal : La Juventus di Allegri pesca ai quarti di finale i giovanissimi talenti dell'Ajax. Forse solo il Porto avrebbe rappresentato un'eventualità più favorevole per CR7 e compagni che evitano tutte le altre big ancora in corsa. Niente Barcellona di Messi, che giocherà contro un ritrovato Manchester UTD dopo l'addio di Mourinho. Niente Tottenham, accoppiato ai connazionali del Manchester City; niente Liverpool, che sarà impegnato proprio contro i ...

Calcio : Juve-Ajax ai quarti di finale di Champions - Napoli-Arsenal in Europa League. Dominio inglese nei tabelloni europei : ben sei club ai quarti delle rispettive competizioni : L’urna di Nyon è stata oggi benevola (ma non troppo) con la Juventus: i bianconeri affronteranno gli olandesi dell’Ajax, una delle avversarie sulla carta più abbordabili del lotto. Ma il “ma non troppo” è rappresentato dal fatto che i Lancieri hanno eliminato con un sonoro 4-1 agli ottavi di finale i pluri-campioni in carica del Real Madrid: pertanto la banda-Allegri non deve assolutamente prendere sotto gamba gli avversari pur essendo ...

Calcio : Europa League. Napoli ko Salisburgo ma va ai quarti / foto : Calcio: Europa League. Baku e' un po' piu' vicina. Il Napoli esce battuto dalla Red Bull Arena ma oggi sara' spettatore interessato del sorteggio

Calcio : Europa League. Ancelotti niente calcoli - in campo per vincere : "Il 3-0 dell'andata e' un buon risultato, ma non dobbiamo pensarci, dobbiamo cercare di vincere anche qui". Così il tecnico del Napo, Carlo Ancelotti

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb sul passaggio del turno : rischia l’Inter : I Pronostici DI Europa League – Dopo le gare d’andata della scorsa settimana, domani il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si delineerà così il quadro delle migliori otto di questa competizione e si potranno iniziare ad avere le idee più chiare su chi potrà arrivare in fondo al torneo. Non dovrebbero esserci problemi per Napoli e Chelsea, ma sembrano essere le sole due gare – sorprese permettendo – da ...

Calcio - Europa League 2019 : il Napoli vola a Salisburgo per chiudere la pratica nel ritorno ottavi di finale : Missione quasi compiuta per il Napoli di Carlo Ancelotti. La formazione partenopea tornerà in campo giovedì 14 marzo alle ore 18.55 in Austria per affrontare il Salisburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Considerando il risultato della sfida di settimana scorsa al San Paolo, vinta brillantemente dagli azzurri con il risultato di 3-0 grazie alle reti di Milik e Fabian Ruiz e all’autorete di Onguené, il rischio ...

Juventus sconfitta - Arrigo Sacchi punge Allegri : 'in Europa non si vince col suo Calcio' : Arrigo Sacchi ha detto la sua in merito alla sconfitta della Juventus sul campo dell'Atletico Madrid punzecchiando Allegri ' La sconfitta della Juventus? Mi ha sorpreso. La Juve sembra sempre ...

Juventus sconfitta - Arrigo Sacchi punge Allegri : “in Europa non si vince col suo Calcio” : Arrigo Sacchi ha detto la sua in merito alla sconfitta della Juventus sul campo dell’Atletico Madrid punzecchiando Allegri “La sconfitta della Juventus? Mi ha sorpreso. La Juve sembra sempre abbastanza parsimoniosa, come se volesse risparmiare per poi dare il massimo. In Europa però si vince con il calcio offensivo, di dominio“. Così Arrigo Sacchi a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1. E sul gestaccio di ...

Consigli fantaCalcio 25 giornata : Torino-Atalanta sfida per l’Europa : Consigli fantacalcio 25 giornata – Archiviata la 24° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi lunedì sera con la vittoria della Roma sul Bologna per 2-1, messi in cantina i match di Champions League ed Europa League, ed è già tempo di pensare alla giornata numero 25 del massimo campionato italiano. Si parte venerdì 22 febbraio […] L'articolo Consigli fantacalcio 25 giornata: Torino-Atalanta sfida per l’Europa ...

Calcio in tv : gioca l'Europa League : su Sky Sport 256 mentre alle 21 sono in palinsesto Chelsea-Malmoe su Sky Sport Football, Benfica-Galatasaray su Sky Calcio 255 e Betis Siviglia-Rennes su Sky Sport 256. Tv8 . Sul canale 8 del ...

Calcio - Europa League 2019 : Siviglia-Lazio 2-0. Ben Yedder e Sarabia eliminano i biancocelesti : Nell’unico match giocato oggi per quanto concerne le gare di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League di Calcio, il Siviglia batte la Lazio per 2-0 dopo aver già vinto per 0-1 all’andata a Roma e passa il turno eliminando i biancocelesti. Nella gara anticipata ad oggi per la concomitanza con Betis-Rennes, che si giocherà domani nel medesimo stadio, a decidere sono state le marcature di Ben Yedder al 21′ e ...

