Calcio a 5 | Serie A | Came e Civitella si giocano i playoff

Serie A - FantaCalcio : le probabili formazioni della 29ª giornata : Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali e sarà subito un'abbuffata di calcio, visto che dopo è in arrivo anche il turno infrasettimanale tra martedì e giovedì prossimi. La ventinovesima ...

Consigli FantaCalcio 29^ giornata Serie A 2018/2019 : Misteriosi ritorni : I nostri Consigli per la 29^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Esonerare Nicola, colpevole di aver perso contro due dirette rivali per la salvezza come Juventus e Napoli, per richiamare l’enfant prodige Tudor, che dal canto suo aveva lasciato la squadra solidamente terzultima in classifica, qualche perplessità la lascia. A dirla tutta forse nemmeno un’ideale triade composta da ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus sconfitta contro il Sassuolo - il Milan serve il poker alla Roma : Giornata di anticipi per la Serie A di Calcio femminile quella appena trascorsa: tre gli incontri andati in scena, validi per il 20° turno. Ebbene, partiamo dalla sorpresa delle sorprese, ovvero la sconfitta della Juventus di Rita Guarino. La Vecchia Signora, trionfante domenica scorsa nel big match contro la Fiorentina all’Allianz Stadium, ha pagato dazio oggi nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Le bianconere, infatti, ...

Biglietti Roma-Napoli - come acquistare i tickets per la 29ma giornata di Serie A di Calcio : Domenica 31 marzo alle ore 15.00 lo Stadio Olimpico sarà teatro di una delle sfide più tradizionali e sentite del nostro calcio: Roma-Napoli. Sul rettangolo di gioco capitolino giallorossi e partenopei andranno a caccia del successo per guadagnare punti importanti in chiave europea. Gli uomini di Carlo Ancelotti, attualmente secondi in classifica a 15 punti dalla Juventus, vorranno confermare la loro piazza d’onore nell’impegnativa ...

Biglietti Udinese-Genoa - come acquistare i tickets per la sfida della 29a giornata di Serie A di Calcio : Il secondo anticipo della 29a giornata di Serie A mette di fronte Udinese e Genoa. Si giocherà sabato 30 Marzo alle ore 15.00 alla Dacia Arena e sarà un turno di campionato che segna il nuovo esordio sulla panchina dei friulani di Igor Tudor. Il croato ha sostituito Davide Nicola, esonerato dopo le pesanti sconfitte con Juventus e Napoli e con il quale l’Udinese non è mai riuscita a trovare la scossa tanto desiderata. Proprio questo è il ...

Biglietti Juventus-Empoli - come acquistare i tickets per la 29ma giornata di Serie A di Calcio : Archiviata la pausa per le Nazionali è tempo di tornare in campo per la 29esima giornata del massimo campionato di calcio in Italia. Il decimo turno del girone di ritorno si aprirà venerdì 29 marzo con il primo anticipo ed entrerà nel vivo nella giornata di sabato con tre partite in programma tra cui la sfida dell’Allianz Stadium tra la capolista Juventus e l’Empoli. I Campioni d’Italia in carica sono ormai lanciati verso ...

Biglietti Inter-Lazio - come acquistare i tickets per la 29ma giornata di Serie A di Calcio : La ventinovesima giornata di Serie A vedrà protagoniste nel posticipo serale della domenica alle ore 20.30 Inter e Lazio: il 31 marzo i nerazzurri ed i biancocelesti giocheranno infatti uno scontro diretto per la corsa alla Champions. La formazione meneghina è a quota 53 in classifica, mentre i capitolini hanno raccolto finora 45 punti. All’andata a Roma però passarono gli interisti, che vinsero per 0-3. Rivincita laziale in Coppa Italia, ...

Biglietti Fiorentina-Torino - come acquistare i tickets per la 29^ giornata di Serie A di Calcio : Domenica 31 marzo si giocherà Fiorentina-Torino, match valido per la 29^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena una partita importante per i sogni europei di entrambe le squadre: i granata occupano l’ottavo posto a quota 44 punti e sono in piena corsa per un posto nella prossima Europa League, i viola sono invece decimi a 7 lunghezze di distanza e devono assolutamente vincere se ...

SLA e Calcio – La conferma di uno studio : “calciatori di Serie A 6 volte più a rischio della popolazione generale” : SLA, uno studio conferma “è la malattia dei calciatori, in Serie A 6 volte più rischi”. A livello professionistico colpisce di più e molto prima, ricerca Mario Negri partita da ‘censimento’ figurine Fra le sue vittime illustri figurano da Stefano Borgonovo a Gianluca Signorini, e molti altri. In comune: un posto d’onore nelle collezioni di figurine, una vita dedicata al pallone su e giù per il rettangolo di ...

Calcio - Serie D. L'analisi di Veronese dopo il pareggio 1-1 tra Fanfulla e Vigor Carpaneto

Calcio - Serie D. Le parole di Brando dopo il successo del Fiorenzuola contro il San Marino

Calcio femminile - le migliori italiane della diciannovesima giornata di Serie A. Salvai brava e sfortunata - Guagni un motorino : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CECILIA Salvai (JUVENTUS) – Era la partita più attesa e sentita e lei ha risposto presente. Tempi d’anticipo perfetti, più classe e grinta da vendere contro Ilaria Mauro e ...

Albalonga (Calcio - serie D) - Paolacci e la cinquina a Budoni : “Significa che ci siamo ancora” : Roma – Una lunga sosta che non ha “annebbiato” le idee all’Albalonga. La squadra di mister Salvo Fulvio D’Adderio ha vinto con un roboante 5-0 sul campo del Budoni dopo aver osservato due domeniche di riposo per via degli impegni della Rappresentativa Lnd al torneo di Viareggio. Le doppiette di Pippi e Corsetti e il gol finale di Fatati hanno consentito ai castellani di avvicinarsi alla zona play off e mercoledì c’è l’atteso recupero del ...

Calcio - Serie D. Non basta l'orgoglio - solo un pari del Roccella sul campo dell'Igea : LA CRONACA I giallorossi si presentano in campo con un inedito 4-3-3 formato da Cascione tra i pali, in difesa Diamoutene e Allegra al centro, quest'ultimo prende il posto dello squalificato Mancuso