Calabria | il borgo “adottato” dal Mit di Boston per progetto di ripopolamento

(Di giovedì 28 marzo 2019) Adottato dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) diper diventare un prototipo di rigenerazione sociale grazie ad una iniziativa internazionale che coinvolge 35 paesi del mondo, 300 team e altrettante idee di trasformazione sociale. Si tratta di Vaccarizzo, piccolocalabrese in provincia di Cosenza, che è stato scelto in una rosa di dieci location italiane.Il Mit – scrive Il Sole 24 Ore – ha selezionato la proposta didelle aree marginali presentata da Brit, una start up innovativa impegnata nella rigenerazione di borghi e dimore storiche a rischio di abbandono. Vaccarizzo – dove i bus non passano e ha chiuso anche l’ufficio postale – è stato scelto in considerazione di alcuni indicatori: la valenza storica del territorio, le risorse attrattive, la disponibilità della comunità locale. La sfida è quella di contrastarne ...

