Cal Crutchlow MotoGP GP Argentina 2019 | “Spero di regalare grande spettacolo | veniamo da

(Di giovedì 28 marzo 2019) Calha conquistato un magnifico terzo posto nel GP del Qatarche tre settimane fa ha aperto il Mondiale, il britannico ha giganteggiato sul circuito di Losail ed è riuscito a salire sul podio rendendosi protagonista di una gara meravigliosa alle spalle di Andrea Dovizioso e Marz Marquez. Il pilota della Honda spera ovviamente di essere ancora in prima linea durante il GP d’che andrà in scena nel weekend sul tracciato di Termas de Rio Hondo e vorrà fare saltare il banco, il suo obiettivo è chiaramente quello di entrare nella top 5 e di confermarsi ai vertici del campionato.Calè parso molto entusiasta nella conferenza stampa che ha aperto il fine settimana e ha già lanciato il guanto di sfida in vista del lungo weekend in terra sudamericana: “da un GP fantastico, è stato il risultato di unlavoro. Eravamo più ...

