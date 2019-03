Buoni fruttiferi di Poste Italiane | rimborso PFR | ennesimo ricorso vinto

Buoni fruttiferi di Poste Italiane in prescrizione : modulo in pdf per diffida : Buoni fruttiferi di Poste Italiane in prescrizione: modulo in pdf per diffida prescrizione Buoni fruttiferi postali: come compilare il modulo per la diffida Quando cadono in prescrizione i Buoni fruttiferi di Poste Italiane? E quando è possibile chiederne il rimborso? Con riferimento alle guide informative della Cassa Depositi e Prestiti si rende noto che i Buoni fruttiferi cartacei cadono in prescrizione dopo 10 anni dalla scadenza del ...

Poste Italiane : Buoni fruttiferi e ingiunzione di pagamento - come si procede : Poste Italiane: buoni fruttiferi e ingiunzione di pagamento, come si procedebuoni fruttiferi postali: come funziona l’ ingiunzione di pagamentoSono diversi i risparmiatori che negli anni Ottanta hanno scelto i buoni fruttiferi di Poste Italiane come prodotto di investimento. Salvo poi ricevere brutte sorprese alla riscossione, 30 anni dopo. Tutta “colpa” di un decreto del 1986 che ha di fatto dimezzato i rendimenti dei buoni fruttiferi. Per ...

Poste Italiane : rimborso Buoni fruttiferi - vittoria dell’Adiconsum. La vicenda : Poste Italiane: rimborso buoni fruttiferi, vittoria dell’Adiconsum. La vicenda “Adiconsum riesce ancora una volta a far valere i diritti dei consumatori, troppo spesso ignorati o messi in condizione di svantaggio rispetto a fornitori di beni e servizi”; così comincia un comunicato dell’associazione dei consumatori promossa dalla Cisl che dà notizia di una “vittoria” contro Poste Italiane. Poste Italiane: situazione ...

Buoni fruttiferi postali e dichiarazione di successione - come riaverli : Buoni fruttiferi postali e dichiarazione di successione, come riaverli dichiarazione di successione e Buoni fruttiferi postali I Buoni fruttiferi postali sono spesso al centro delle cronache attualmente per questioni giurisprudenziali, aventi come oggetto le diatribe tra i titolari dei Buoni e Poste Italiane. Questioni controverse, infatti, si contano soprattutto sui rimborsi, che spesso risultano illegittimi e finiscono nelle aule di ...

Sentenza Buoni fruttiferi postali : quali tassi Poste Italiane può variare : Sentenza Buoni fruttiferi postali: quali tassi Poste Italiane può variare I Buoni fruttiferi postali sono ancora al centro dell’attenzione: da una parte Poste Italiane, dall’altra i risparmiatori. Attorno a loro gli esperti sul tema e le pronunce della Corte di Cassazione, che a volte si smentiscono da sole. È il caso della recente Sentenza emessa lo scorso 11 febbraio, che di fatto nega quanto espresso in un’altra Sentenza risalente al ...

Poste Italiane : Buoni fruttiferi postali dimenticati - quanto valgono oggi : Poste Italiane: buoni fruttiferi postali dimenticati, quanto valgono oggi Calcolo valore buoni fruttiferi del passato Può capitare di mettere in ordine la nostra casa. Rovistare tra cassetti dimenticati, scaffali impolverati e scatoloni sigillati messi a riposare in cantina o in soffitta. E può accadere che tra tutta quella roba, tra fatture conservate, souvenir di viaggi passati e fotografie segnate dal tempo, si trovino come per magia ...

Poste Italiane : causa su Buoni fruttiferi vinta. Le motivazioni delle S.U. : Poste Italiane: causa su Buoni fruttiferi vinta. Le motivazioni delle S.U. Sezioni unite, le motivazioni della sentenza Sta facendo discutere la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 3963 dell’11 febbraio 2019, che di fatto legittima la variazione del tasso di interesse dei Buoni fruttiferi di Poste Italiane già emessi. La vicenda è nota e riguarda la variazione dei tassi di interesse (al ribasso) su una serie di Buoni ...

Deferimento Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane : quando scatta : Deferimento buoni fruttiferi postali di Poste Italiane: quando scatta buoni fruttiferi, quando si fa Deferimento I buoni fruttiferi delle Poste sono stati, con tutta probabilità, lo strumento di risparmio più utilizzato dagli italiani. Infatti, avevano un alto rendimento. In pratica, versando una piccola somma si poteva guadagnare – aspettando qualche anno – anche dieci volte tanto. La situazione oggi è molto diversa: gli interessi sui titoli ...

Poste Italiane : Buoni fruttiferi a interessi dimezzati - nuova class action : Poste Italiane: buoni fruttiferi a interessi dimezzati, nuova class action class action buoni fruttiferi dimezzati contro Poste I titolari dei buoni fruttiferi postali che si vedono gli interessi dimezzati al momento del rimborso continuano a ricorrere contro Poste Italiane. A tal proposito, Federconsumatori Ferrara ha comunicato che molti risparmiatori titolari di buoni fruttiferi della serie O e P li stanno contattando perché la liquidazione ...

Poste Italiane : rimborso Buoni fruttiferi a Imperia - i dettagli : Poste Italiane: rimborso buoni fruttiferi a Imperia, i dettagli rimborso buoni fruttiferi postali 2019 Una decisione del Tribunale di Imperia ha obbligato Poste Italiane Spa a rimborsare integralmente al contitolare vivente, dopo la morte dell’altro titolare, dei buoni fruttiferi con clausola PFR (la sigla sta per “pari facoltà di rimborso”). Poste Italiane: rimborso al cointestatario vivente È il secondo provvedimento dello stesso tipo a ...

Poste Italiane : Buoni fruttiferi cointestati - rimborso al superstite. La sentenza : Poste Italiane: buoni fruttiferi cointestati, rimborso al superstite. La sentenza rimborso buoni fruttiferi cointestati Ancora un caso di giurisprudenza per Poste Italiane relativo al rimborso dei buoni fruttiferi, stavolta cointestati. E dunque al diritto di rimborso per il destinatario superstite nel caso l’altro sia deceduto. A sancire l’ultima sentenza ci ha pensato il Tribunale di Vercelli in data martedì 17 luglio 2018, obbligando di ...

Buoni fruttiferi di Poste Italiane : rimborso PFR - ennesimo ricorso vinto : Buoni fruttiferi di Poste Italiane: rimborso PFR, ennesimo ricorso vinto rimborso Buoni fruttiferi Poste Italiane Un’altra vittoria per i titolari di Buoni fruttiferi di Poste Italiane con clausola CPFR, ovvero Con Pari Facoltà di rimborso. Questa è infatti una clausola che prevede il rimborso anche a uno solo dei cointestatari, senza che sia necessaria la presenza o il consenso degli eredi del titolare eventualmente deceduto. Recentemente il ...

