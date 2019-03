Brunei | gay e adulteri puniti con la lapidazione Sultano | ' Dio ha creato le leggi'

Brunei : il sultano approva lapidazione per gay e l'amputazione per i ladri : Da mercoledì 3 aprile, in Brunei, omosessuali ed adulteri potranno essere lapidati mentre i ladri rischiano di vedersi amputare un arto. Hassanal Bolkiah, l'attuale sultano (nonché primo ministro) del piccolo Stato islamico dell'isola del Borneo ha, infatti, approvato il nuovo criticato codice penale ispirato alla Sharia. Come annunciato dal Guardian, dunque, dalla prossima settimana, i circa 450mila sudditi dello Stato affacciato sul Mar Cinese ...

Brunei - lapidazione per gay e adulteri e taglio di mano e piede per i ladri : le pene previste dal nuovo codice penale : L’alcol è già vietato e ci sono multe e condanne per chi non va alla preghiera il venerdì. Ma ora li Brunei ha introdotto un nuovo codice penale basato sulla sharia, che prevede le pene scritte dal Corano. Quindi, dal 3 aprile, omosessuali e adulteri rischiano la lapidazione. La punizione per i ladri invece consiste nel taglio della mano e del piede. Sono queste le nuove leggi a cui saranno sottoposti, dalla prossima settimana, i musulmani del ...