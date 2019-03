Bruciata dall’ex, dall’ospedale Antonietta scherza: “Mi hanno fatto anche la liposuzione” (Di giovedì 28 marzo 2019) Dopo aver rischiato di morire Bruciata viva dal suo ex Ciro Russo, dal suo letto d'ospedale Maria Antonietta Rositano è l'immagine della positività. "Non vedo l’ora di guarire il prima possibile per poter riabbracciare mio figlio" ha detto per poi commentare scherzosamente l'intervento a cui si è appena sottoposta: "Sono contenta, mi hanno anche fatto la liposuzione".



