Brexit | speaker da' l' ok al terzo voto su accordo May

Brexit - via libera da speaker Bercow a terzo voto su accordo May : Nelle due occasioni precedenti, l' accordo era stato presentato in un "pacchetto" unico insieme alla dichiarazione politica sulle relazioni future fra Ue e Gb. Ora scindendolo, il governo ha ...

Brexit - lo speaker della Camera vieta il terzo voto sull’accordo bocciato. Ue pronta a valutare rinvio fino al 29 marzo : Lo speaker della Camera John Bercow ha deciso di vietare un terzo voto di ratifica sullo stesso accordo sulla Brexit già bocciato per due volte. Un portavoce di Theresa May ha detto che Bercow non “ci ha preavvertiti del suo statement”, aggiungendo di non volerlo commentare, ma che per ora la premier “non è in condizione” di proporre un nuovo voto essendo ancora in corso colloqui con i dissidenti. Il sollicitor general ...