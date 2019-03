Brexit senza accordo quasi certa | si prepara all' emergenza | in due settimane summit sul

Brexit - rispunta compromesso di Malthouse : deal senza backstop : Per capire la gravità delle parole, basti pensare che l'eventualità del no deal viene ritenuta dalla maggioranza di banche, analisti e commentatori lo scenario più disastroso per l'economia. ...

Brexit - all'orizzonte un'uscita senza accordo : L'accordo sulla Brexit non ha il 'sostegno sufficiente' al Parlamento britannico per essere sottoposto una terza volta al voto dei deputati. E si profila il 'no deal', un'uscita senza accordo, che la ...

Brexit - Theresa May in bilico. Il ministro Hammond : «Lasciare Ue senza accordo è catastrofe» : «Uscire dall'Europa senza un accordo sarebbe catastrofico per il Regno Unito e per la sua economia». A dirlo è il ministro delle Finanze Philip Hammond che parla in merito alla drammatica situazione in cui si trova Londra, incapace di trovare un accordo in Parlamento sul 'piano May' per la ...

Brexit - Theresa May in bilico. Il ministro Hammond : «Lasciare Ue senza accordo è catastrofe» : La gigantesca manifestazione di Londra per chiedere un secondo referendum e lo stallo sul piano May lascia strascichi. Una parte del Governo britannico chiede al primo ministro di lasciare il posto al vice David Lidington: un confronto è atteso per lunedì. Ma il ministro delle Finanze Philip Hammond “difende” la premier: cacciarla non risolverebbe le cose. E aggiunge: un secondo referendum sarebbe un'opzione ma non so se in ...

Rinvio della Brexit ultima chance per May : senza un miracolo cederà il passo : Suona la campana dell ultimo giro per Theresa May : o fa il miracolo nello sprint finale sulla Brexit, dopo il Rinvio a doppia opzione accordatole dall Ue, oppure - in un modo o nell altro - dovr ...

Brexit - bozza Dl in caso di uscita UK senza accordo : Una proroga di 18 mesi a favore delle banche del Regno Unito che operano in Italia a partire dalla data di recesso. E' quanto prevede la bozza di Dl sulla stabilità finanziaria nel caso di un'uscita ...

Brexit - arriva il dl per l'uscita senza accordo : arriva un decreto legge, per tutelare il sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano dall' uscita senza un accordo del Regno Unito dall'Unione europea . Un provvedimento che, si ...

No di Westminster alla Brexit senza accordo : A Westminster di questi tempi gira una frase che è diventata una sorta di adagio: «Chiunque dica di sapere cosa sarà della Brexit sta dicendo una bugia». Tale è la confusione e tanti gli scenari ancora sul tavolo. Ma ieri è stata fatta chiarezza almeno su un punto: il Parlamento vuole evitare un’uscita dall’Unione Europea senza un accordo. Il giorn...

Brexit - bocciato il divorzio dall'Ue senza accordo. Theresa May non ha più il controllo del Parlamento : È caos nel Parlamento a Westminster sulla Brexit. La Camera dei Comuni ha bocciato il "no deal" che prevedeva l'uscita del Regno Unito senza accordo. La premier Theresa May è ora isolata. Il voto era sostanzialmente un bis di quello sull'emendamento bipartisan che ha respinto l'uscita del Regno Unit

Brexit - Camera boccia uscita senza accordo con Ue - : Il testo, promosso trasversalmente da deputati Tory moderati e laburisti per forzare la mano al governo, mira a potenziare il no a un taglio netto, escludendo che il Regno possa lasciare in qualunque ...

Brexit - il Parlamento britannico dice no a un’uscita senza accordo con l’Ue : La Camera dei Comuni ha approvato con 312 voti contro 308 l'emendamento che esclude a priori, anche in futuro, un “no deal” sulla Brexit, ovvero a un'uscita dall'Unione europea il 29 marzo senza un accordo. A questo punto la palla passa alla terza e ultima votazione del 14 marzo: la richiesta o meno di un rinvio della Brexit oltre la scadenza originaria del 29 marzo 2019...

Brexit senza accordo - conto immediato da 10 miliardi per l'Ue - 600 milioni solo per l'Italia : "Una Brexit senza accordo costerebbe all'Europa 10 miliardi di euro a partire da subito. solo l'Italia ci rimetterebbe 500-600 milioni di euro". Daniele Viotti è preoccupatissimo. Lo incontriamo all'Europarlamento di Strasburgo al termine del dibattito in aula sulla Brexit, all'indomani della seconda bocciatura dell'accordo tra Londra e Bruxelles ieri sera a Westminster e mentre sul divorzio del Regno Unito dall'Ue si allunga pericolosa ...

Londra : taglio dei dazi su importazioni in caso di Brexit senza accordo | : L’annuncio del ministro delle Politiche commerciali George Hollingbery. Il regime potrebbe durare un anno. I giornali britannici: «Siamo al caos»

Londra si prepara alla Brexit senza accordo : azzerati i dazi sulle importazioni dall’estero : Lo scenario del «No Deal» si avvicina e il Regno Unito si prepara a un’uscita dall’Ue senza accordo. Il giorno dopo la bocciatura dell’accordo della premier May, arriva l’annuncio del taglio dei dazi sulle importazioni in caso di Brexit senza accordo. Il regime temporaneo per evitare un balzo nei prezzi per i consumatori e un’interruzione delle cat...