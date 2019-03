' Brexit ricorda che l' Europa è come l' aria' Parla Moavero

ilfoglio

(Di giovedì 28 marzo 2019) L'e la Cina. L'Italia e la. Il cambiamento e le elezioni. La Francia e i litigi. L'isolamento e la diplomazia. E poi una domanda su tutte: ma il governo italiano si sta rendendo conto ...

FrancescoBonif1 : Più di 1 mln di inglesi scesi in piazza a Londra, più di 4 mln hanno firmato una petizione per bloccare Brexit. I p… - PinascoDanilo : RT @cpetruccioli: La #Brexit ci ricorda che la storia britannica non è fatta solo di Magna Charta, habeas corpus, parlamento e liberalismo… - GiovanniMoglia : RT @cpetruccioli: La #Brexit ci ricorda che la storia britannica non è fatta solo di Magna Charta, habeas corpus, parlamento e liberalismo… -