Brexit | May gioca la carta dimissioni Per Westminster nessun piano B

May accetta la resa : “Mi dimetto se prima approvate la Brexit” : Alla fine si è arresa: Theresa May ha accettato di dimettersi a patto che gli euroscettici del suo partito diano il loro sostegno all’accordo per la Brexit e ne assicurino la ratifica parlamentare. Sacrificio ultimo di una «civil servant» al servizio del popolo, o gesto disperato di una leader ostinata nella sua strategia contro tutti, dipende dai ...

Brexit - la promessa della May ai Tory : votate il mio accordo e poi io mi dimetto : "Siamo quasi arrivati. Siamo quasi pronti per iniziare un nuovo capitolo e costruire un futuro piu' luminoso" ha detto la premier ai parlamentari Tory, secondo il testo diffuso da Downing Street. "Ma prima che si possa fare, dobbiamo finire il lavoro che abbiamo in mano", ha commentato ancora.

L’ultima disperata mossa di May : pronta a dimissioni per salvare la Brexit. Scalpitano Gove e Johnson : La promessa del passo d'addio in cambio dell'accordo. Dopo le voci insistenti degli ultimi due giorni, Theresa May è uscita allo scoperto e si è impegnata a rassegnare le dimissioni pur di vedere approvata la sua intesa con Bruxelles sulla Brexit. Sono pronta a lasciare l'incarico in anticipo pur di assicurare una Brexit ordinata, ha detto Theresa May in una riunione a porte chiuse, davanti al Comitato 1922, il gruppo parlamentare dei ...

Brexit - May : mi dimetto se passa accordo. La Camera boccia tutte le opzioni di piani B : La premier disposta al passo indietro se incassa il via libera al suo deal. Arrivano le aperture di alcuni deputati conservatori, ma i deputati nordirlandesi chiudono il discorso: non possiamo sostenere quel patto. I parlamentari britannici respingono gli otto «voti indicativi» sulle alternative al piano May...

Theresa May dice : votate il mio accordo Brexit e mi dimetto. L’analisi di un euroscettico cauto : Roma. La premier britannica, Theresa May, ha assicurato ai deputati conservatori che lascerà Downing Street se il suo accordo sulla Brexit otterrà la maggioranza ai Comuni. Non ha fornito una data per la dipartita, che in ogni caso sarà dopo il 22 maggio, l’ultima scadenza della proroga concessa dal

Brexit - May pronta a dimettersi se passa l’accordo con l’Europa : La premier disposta al passo indietro se incassa il via libera al suo deal. I parlamentari britannici si esprimeranno questa sera su otto «voti indicativi»: emendamenti suggeriti all’accordo di May che è stato respinto due volte dalla Camera. La premier conta comunque di riportare in Aula il suo accordo entro venerdì, anche se lo speaker Bercow avverte: non voglio “doppioni”, il testo deve essere stato modificato ... ...