Brexit | la promessa della May ai Tory | votate il mio accordo e poi io mi dimetto

tgcom24.mediaset

(Di giovedì 28 marzo 2019) "Siamo quasi arrivati. Siamo quasi pronti per iniziare un nuovo capitolo e costruire un futuro piu' luminoso" ha detto la premier ai parlamentari, secondo il testo diffuso da Downing Street. "Ma prima che si possa fare, dobbiamo finire il lavoro che abbiamo in mano", ha commentato ancora.

SBSitalian : Buon giorno a tutti! Tra poco in onda, con la promessa di dimissioni di Theresa May in caso di approvazione della s… - cjmimun : Brexit: May riunisce governo, voci su promessa dimissioni - grillo_parla : @nthroot No dai, il giornalismo inglese è sempre indicato come modello positivo. Non vorrei scomodare nemmeno la q… -