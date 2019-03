Brexit | il governo ha chiesto per domani un terzo voto sull' accordo

Brexit - Governo : no a petizione di revoca : ...4 milioni di elettori", né la "fermezza politica del Governo di onorarne" il risultato. "Il Governo non revocherà l'articolo 50",ha detto May.

Brexit - Governo : no a petizione di revoca : 15.28 Il Governo britannico ha formalmente rigettato la petizione popolare a favore della revoca dell'art.50 e quindi la cancellazione della Brexit. 5,8 mln le firme, un record. Sarà discussa (senza voto) lunedì in Parlamento. Un numero "considerevole" - ha riconosciuto il ministero per la Brexit - ma che non cancella la volontà maggioritaria pro-leave espressa nel referendum del 2016 "da 17,4 milioni di elettori", né la "fermezza politica del ...

Il governo britannico ha escluso un secondo referendum sulla Brexit : Attivisti anti Brexit manifestano di fronte a Westminster (foto: Mike Kemp/In Pictures via Getty Images) La petizione firmata da più di 5,8 milioni di persone per chiedere di revocare l’articolo 50 e rimanere nell’Unione europea rimarrà lettera morta. Downing Street ha fatto sapere questa mattina che non intende fare un altro referendum sulla Brexit. “Rispetteremo l’esito della consultazione del 2016 e lavoreremo a ...

Brexit - voto storico : il parlamento inglese ritira i poteri del governo sulle proposte di legge : Passa l'emendamento Letwin: ora il governo sarà costretto a seguire le indicazioni proposte da Westminster. In altre parole i parlamentari potranno votare piani alternativi all’accordo con Bruxelles. La cancellazione dell'uscita dalla Europa a questo punto non è più da escludere. Si dimettono tre ministri.

Brexit : May riunisce il governo. No deal più probabile - Ue completa preparativi : Theresa May ha riunito il suo governo per fare il punto sulla Brexit dopo il rinvio concesso dall'Ue aprendo un'altra settimana chiave, ma non necessariamente decisiva, per provare a uscire dallo ...

Brexit - Sunday Times : governo in rivolta : 11.18 Il governo britannico è in aperta rivolta contro la premier May e vuole un leader ad interim per completare la Brexit. Secondo il Sunday Times, almeno 6 ministri vogliono il vice David Lidington alla guida del governo fino alle elezioni. Per il giornale, lunedì alla riunione di gabinetto i ministri minacceranno le dimissioni se la May non lascerà. Negli ultimi mesi la May è sempre più isolata sia in patria che a Bruxelles e i suoi 2 ...

Il governo May è stato trollato su Brexit : Il presidente della Camera ha detto che l'accordo per uscire dal Regno Unito non potrà essere votato a causa di un precedente stabilito 400 anni fa

[Il retroscena ] Governo ancora battuto e Gb nel caos : i nodi e i possibili scenari di una Brexit infinita : La politica nazionale britannica si è schiantata su questo ostacolo. La May ci riprova Forse si schianterà, una volta di più, la prossima settimana. La May, infatti, ha deciso di ripresentare l'...

Brexit - il governo UK taglia le stime Pil 2019 : "Stiamo facendo un altro passo per uscire dall'austerity ", ha continuato aggiungendo che l'economia inglese dovrebbe "crescere più rapidamente di quella tedesca" nonostante il rallentamento dell'...

Brexit-Cina - Governo a consulto da Mattarella in vista Consiglio Ue : Roma, 13 mar., askanews, - La Brexit sopra ogni altra cosa nella colazione di lavoro oggi al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del Governo guidata dal ...

Brexit - Governo a Mattarella : Italia si prepara anche a "no deal" : Roma, 13 mar., askanews, - Una uscita dalla Ue della Gran Bretagna senza accordo è lo scenario al quale si prepara il Governo Italiano. La posizione dell'esecutivo è stata illustrata al capo dello ...

Brexit - no governo e Unionisti a Barnier : 22.52 Prima reazione fredda del governo britannico alle proposte di Michel Barnier sul contestato backstop irlandese. "Non è tempo di tornare a vecchi argomenti", dice il ministro per la Brexit, Barclay: "il Regno Unito ha fatto nuove proposte chiare, bisogna concordare su una soluzione equilibrata". Ancora più secco l'unionista nordirlandese Nigel Dodds (dup), che parla di idee "non realistiche né sensate": un "tentativo di apparire positivi ...

Banche - governo varerà a giorni decreto su Gacs e Brexit - dicono fonti : Lo riferiscono fonti vicine al dossier mentre il ministero dell'Economia, contattato da Reuters, non ha commentato.