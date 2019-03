Brexit | domani l' accordo con l' Ue a Westminster | ok al terzo voto

Brexit - il governo ha chiesto per domani un terzo voto sull'accordo - : Dopo i due no ricevuti dai deputati, la premier ci riprova e indice un nuovo dibattito in Parlamento. Questa volta il voto dovrebbe riguardare solo l'accordo di uscita dall'Ue e non anche la ...

Brexit - respinto l'accordo May-Ue Domani il voto per il 'no deal' : 'Vogliamo un accordo diverso' - ha concluso Corbyn - in grado di proteggere 'l'economia e i posti di lavoro' che 'stanno già soffrendo' nel Paese a causa delle incertezze attuali. Pollice verso ...

Brexit - in extremis a Strasburgo May strappa altre garanzie dalla Ue - domani test definitivo a Westminster : Se l'avrà scampata, lo dirà solo il voto di domani sera a Westminster. Certo è che Theresa May ha voluto tentare il tutto per tutto fino all'ultimo. Stasera si è presentata al Parlamento europeo di Strasburgo per incontrare ancora il capo negoziatore dell'Ue sulla Brexit Michel Barnier e il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, che è già qui in occasione della plenaria del Parlamento. ...

Domani la prima ministra britannica Theresa May tornerà a Bruxelles per provare ad ottenere delle concessioni sull’accordo su Brexit : La prima ministra del Regno Unito, Theresa May, tornerà mercoledì a Bruxelles per provare a rinegoziare l’accordo sull’uscita del paese dall’Unione Europea e ottenere delle concessioni per poter concluderne un nuovo prima della data ufficiale di Brexit, il 29 marzo