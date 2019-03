Borsa Italiana oggi Banco Bpm a -1 | 9% | Recordati a -2 | 4% | 28 marzo 2019

Borsa Italiana sotto la parità - arretrano bancari e FCA. FTSE MIB -0 - 22% : Un'integrazione tra FCA e l'alleanza franco-nipponica Renault-Nissan-Mitsubishi creerebbe il più grande produttore di auto al mondo, quasi 15 milioni di unità /anno,.

Borsa Italiana oggi - Milano in calo. Sale lo spread : BORSE ASIATICHE - Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con la contrazione del mercato azionario Usa e con i timori degli investitori per un rallentamento dell'economia. In netto ribasso Tokyo ,...

Dividendi 2019 Borsa Italiana : Inwit fissa record data il 16 aprile e stacco il 15 : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Più nel dettaglio,...

Borsa Italiana OGGI/ Piazza Affari attende il Pil Usa - 28 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici, tra cui il Pil Usa del quarto trimestre 2018

Borsa Italiana OGGI/ Chiusura a +0 - 26% - Stm a -6 - 54% - 27 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Fca e Banco Bpm. Male invece Stm e Tenaris

Borsa Italiana oggi - Milano rallenta. Spread in lieve rialzo : Per questo motivo "la nostra politica monetaria rimarrà accomodante e risponderà a qualsiasi cambiamento nelle prospettive d'inflazione". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi durante una ...

Perchè azioni Unicredit - Banco BPM - UBI e BPER Banca corrono su Borsa Italiana oggi? : L'obiettivo dell'EuroTower sarebbe quello di contenere gli effetti di una politica monetaria ultra accomodante sui bilanci delle banche. Ad oggi, comunque, non ci sarebbero notizie ufficiali in ...

Borsa Italiana oggi - Milano accelera con le banche. Spread in lieve rialzo : BORSE ASIATICHE - Chiusura in netto rialzo per le Borse di Hong Kong e Shanghai che hanno ignorato il persistente nervosismo sull'andamento dell'economia globale, mentre gli investitori hanno rivolto ...

IPO Nexi : quotazione su Borsa Italiana prima di Pasqua - prezzo azioni tra 8 - 5 e 10 - 35 euro : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Al termine dell'...

Borsa Italiana OGGI/ Fca a +3 - 8% - Unicredit a +1 - 7% - 27 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale buono spunto di Fca ed Exor. Male invece Amplifon

Borsa Italiana oggi - Milano in lieve rialzo. Spread stabile : BORSE ASIATICHE - Seduta incerta per le Borse asiatiche, strette tra i timori di frenata dell'economia mondiale e l'attesa di un cambio di passo da parte delle banche centrali. In lieve flessione le ...

Borsa Italiana OGGI/ Piazza Affari in attesa dei dati di Exor - 27 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende i risultati 2018, tra gli altri, di Exor. Non mancano dati macroeconomici in agenda

Borsa Italiana OGGI/ Chiusura a +0 - 38% - Moncler a +2 - 21% - 26 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale sale Saipem, con Leonardo, mentre scende Unicredit

Borsa Italiana oggi/ Unicredit a -1% - Saipem a +2 - 4% - 26 marzo 2019 - : Borsa italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale sale Saipem, con Leonardo, mentre scende Unicredit