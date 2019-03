Borderlands | Tiny Tina' s Robot Tea Party è il nuovo gioco da tavolo ispirato alla serie

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019)'sTeaè ildi carte annunciato da Gearbox durante il PAX East 2019, in molti però non sono stati molto sorpresi dell'annuncio in quanto alcune foto delerano già trapelate online, inoltre sembra che fosse già possibile acquistare ilall'evento.Come riporta Gamerant, guardando i disegni sulla scatola sembrerebbe che ilsia ambientato anni dopo gli eventi di2 e la stessasembra avere non più di 5 anni. Al momento non sono molte le informazioni in nostro possesso suldi carte, sappiamo però che è stato creato da Gearbox, Nerdvana Games e XYZ Game Labs e che comprende 80 carte così divise:Secondo quanto riportato sul retro della scatola, i giocatori dovranno assemblare i propri Claptrap e riempirli di parti di ricambio, costruire il Claptrap perfetto sarà la chiave per vincere. Ilè ...

