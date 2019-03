Bonisoli | Una ruota panoramica a Pompei? Non se ne parla Il sindaco deciso

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) Una, davanti agli scavi? "Non seproprio". Intervistato ad Agorà su Raitre, il ministro della cultura Alberto, taglia corto sul progetto, illustrato sulle pagine de Il Mattino, di una giostra per turisti alta 60 metri da allestire, seppure in via temporanea, nella cittadina campana. Dopo le polemiche, arriva il no categorico del ministro: "Non se nenemmeno. Ai nostri uffici non è arrivato nulla, se arrivasse lo rispediremmo al mittente".Il Corriere della Sera racconta che ildiPietro Amitrano ha scritto in una lettera all'azienda tedesca incaricata del progetto che laserve "per la valorizzazione del territorio di" nel "periodo degli eventi annuali". Sempre secondo il quotidiano, l'opera dovrebbe aver l'altezza di un palazzo di venti piani:Tirato su nel parcheggio antistante un magazzino ...

Serv_Pubblico : 'Non nascondo che vedendo il progetto culturale ho riscontrato elementi quasi oscurantisti e lontani anni luce dall… - Margherita_1919 : RT @rtl1025: #Bonisoli, ruota panoramica a #Pompei, non se ne parla ?? Il ministro della cultura ha escluso il progetto che prevedeva una gi… - rtl1025 : #Bonisoli, ruota panoramica a #Pompei, non se ne parla ?? Il ministro della cultura ha escluso il progetto che preve… -