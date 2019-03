Bollo auto 2018 | esenzione auto 20 anni | come funziona per regione

Legge 104 ed esenzione Bollo auto 2019 : durata e quando vale sempre : Legge 104 ed esenzione bollo auto 2019: durata e quando vale sempre esenzione bollo auto marzo 2019 In merito alla Legge 104, i soggetti che rispondono al profilo descritto dall’articolo 3 comma 3 della medesima hanno diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto. Per avere diritto all’esenzione, tuttavia, bisogna presentare apposita documentazione entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento dell’imposta. La richiesta va presentata ...

Bollo auto 2019 : evasione con targa estera - il costo della multa : Bollo auto 2019: evasione con targa estera, il costo della multa Importo multa Bollo auto 2019 Sembra finito il tempo dell’evasione del Bollo auto per chi circola con auto con targhe straniere. La stretta su questi veicoli è stata ufficializzata dal recente Decreto Sicurezza, che agisce sui furbetti delle targhe straniere, fino a poco tempo fa esenti non solo dal pagamento del Bollo auto, ma anche da quello delle multe e perfino ...

Bollo auto 2018 : esenzione pagamento 10 anni - quando vale : Bollo auto 2018: esenzione pagamento 10 anni, quando vale esenzione Bollo auto 2018 per 10 anni Novità importanti in arrivo nel 2019 per il Bollo auto, e in particolare sull’esenzione dal pagamento. Infatti l’imposta sulle auto potrebbe essere soggetta ad alcuni cambiamenti il prossimo anno. Il più importante riguarda il tempo di esenzione previsto per le auto storiche, che come sappiamo, dal 2016, è vigente solo per le auto storiche con 30 ...

Bollo auto 2018 : esenzione con invalidità civile Inps senza Legge 104 : Bollo auto 2018: esenzione con invalidità civile Inps senza Legge 104 esenzione Bollo auto con invalidità civile Inps: ecco quando Il pagamento del Bollo auto non è obbligatorio per tutti. Alcune categorie di soggetti, infatti, ne sono esenti. In particolare possono usufruire di questa agevolazione le seguenti categorie di disabili. Non vedenti; Sordi; Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di ...

Riforma Bollo auto 2019 : cambiano calcolo e costo - le novità : Riforma Bollo auto 2019: cambiano calcolo e costo, le novità Come cambia il Bollo auto nel 2019 Una Riforma del Bollo auto che cambierebbe radicalmente la tassa. Uscendo fuori dai canoni dell’imposta mensile sulla proprietà del veicolo. Ma variando l’importo in base ai consumi e soprattutto alle emissioni di Co2. È questa la proposta del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, per il momento una semplice proposta, che non è ancora in atto di ...

Bollo auto 2018 per Km0 : pagamento ed esenzione - come funziona : Bollo auto 2018 per Km0: pagamento ed esenzione, come funziona esenzione Bollo auto Km0: quando non si paga Chi è tenuto a pagare il Bollo auto sui veicoli a km0? La questione può risultare controversa, ma in realtà è molto semplice rispondere. È sufficiente prendere in esame la tempistica di acquisto. I veicoli a km0 sono infatti già immatricolati dai concessionari. Dalla prima immatricolazione scatta l’obbligo del pagamento del Bollo, che è ...

Sicilia : Bollo auto - siglato accordo tra assessorato Economia e Aci : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Collaborazione più stretta tra la Regione Siciliana e l'automobile Club Italia per quanto riguarda la gestione della tassa automobilistica. L'assessorato regionale all'Economia ha sottoscritto un accordo che prevede una cooperazione con l'Aci per le attività di gestion

Bollo auto e nuovo Codice della strada 2019 : cosa cambia e novità : Bollo auto e nuovo Codice della strada 2019: cosa cambia e novità Il Bollo auto è una delle tasse meno amate dagli italiani, perché grava su un bene di proprietà. Ogni anno si spera che ci possa essere una modifica più conveniente (ovvero, al ribasso) per questa imposta, oppure la sua cancellazione. Ma ciò, puntualmente, non avviene mai. Tuttavia ogni anno potrebbero esserci delle novità, magari portate da alcune modifiche al Codice della ...

Bollo auto 2019 : termini notifica pagamento e come vincere il ricorso : Bollo auto 2019: termini notifica pagamento e come vincere il ricorso Tempo massimo notifica Bollo auto 2019 Non abbiamo pagato il Bollo auto qualche anno fa e adesso ci viene notificata una cartella esattoriale con cui ci viene intimato a pagare il debito. Oppure lo abbiamo pagato, non siamo colpevoli di evasione, ma la cartella esattoriale ci arriva lo stesso. Purtroppo spetta al contribuente provare di essere dalla parte della ragione e ...

Bollo auto 2019 : esenzione con ganasce è nulla - la nuova sentenza : Bollo auto 2019: esenzione con ganasce è nulla, la nuova sentenza Stop esenzione Bollo auto con ganasce L’esenzione dal pagamento del Bollo auto per i veicoli con ganasce fiscali non è possibile. A stabilirlo ufficialmente è la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 19/2019 del 22 gennaio di quest’anno e depositata giovedì 14 febbraio. Come si legge nella sintesi, infatti, il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione non ...

Legge 104 : esenzione Bollo auto con veicolo usato. Quando si può : Legge 104: esenzione bollo auto con veicolo usato. Quando si può bollo auto ed esenzione con auto usata L’esenzione dal pagamento del bollo auto figura tra le agevolazioni garantite ai titolari di Legge 104, sia che essi siano soggetti disabili in situazione di gravità, sia che siano i familiari che li assistono. Inoltre riguardano, oltre alle auto nuove, anche i veicoli usati. Non c’è dunque una limitazione inerente alla tipologia di auto, ...

Bollo auto 2019 : tassa di possesso o consumo - chi paga di più : Bollo auto 2019: tassa di possesso o consumo, chi paga di più Differenza tassa di possesso o di consumo Le proposte di modifica sul pagamento del Bollo auto 2019 continuano a far discutere. All’orizzonte ci sono due soluzioni che potrebbero penalizzare diverse categorie di automobilisti. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ovviamente, quindi si possono solo analizzare le intenzioni. Ma c’è anche da considerare il fatto che dal ...

Bollo auto 2018 : evasione pagamento - dopo 3 anni arriva la radiazione : Bollo auto 2018: evasione pagamento, dopo 3 anni arriva la radiazioneevasione Bollo auto e radiazione: come funzionaIl pagamento del Bollo auto è stato evaso per 3 anni consecutivi? La conseguenza diretta è la radiazione del veicolo dal PRA (Pubblico Registro automobilistico). In diversi articoli su questo sito abbiamo infatti affermato che qualora non venga notificato il mancato pagamento del Bollo auto, questa tassa (di proprietà) cade in ...

Bollo auto 2018 : esenzione pagamento con radiazione - i casi possibili : Bollo auto 2018: esenzione pagamento con radiazione, i casi possibili pagamento Bollo auto: quando avviene la radiazione La radiazione del veicolo può comportare l’esenzione dal pagamento del Bollo auto 2018. Va ricordato che la normativa in merito a questa imposta può variare di Regione in Regione, pertanto per i casi specifici si consiglia di andare a vedere il regolamento previsto dalla Regione di riferimento. A livello nazionale, e dunque ...