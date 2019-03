BMW Z4 M40i - Al volante della spider

quattroruote

(Di giovedì 28 marzo 2019) Z come Zukunft, che in tedesco significa futuro, e come la lettera che dal 1989 identifica leBMW. Per progettare la terza edizioneZ4, la Casa bavarese ha guardato al passato del modello, riadottando il classico tetto retrattile di tela, meno pesante rispetto alla precedente copertura metallica. Leggerezza, migliore guidabilità ed efficienza: è questo il trittico progettualenuova scoperta monacense.Anima fieramente GT. Ho provato la nuova Z4 presso lautodromo di Vallelunga, scelto dalla BMW per il mite e soleggiato clima capitolino. Che, però, ha deciso di latitare.roadster piace subito la posizione di guida, bassa e finemente regolabile, e la finiturabitacolo, un buon connubio fra innovazione e tradizione. Il sei cilindri in linea di 3 litri turbo da 340 CV si risveglia dal letargo con un piacevole ruggito: è il bigliettino da visita dalla ...

