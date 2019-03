Bmw porta in strada e su pista a Vallelunga la nuova roadster Z4

askanews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Milano, 28 mar., askanews, - A un anno e mezzo dall'uscita di produzione della Z4, Bmw ha presentato ine inlaversione della, caratterizzata da un design ...

filodrama : @LorenzoBises no ma infatti anche io totalmente non vedo l'ora, solo mi sembra ieri che fotografavo BMW sospese den… - F1News_IT : Ottima gara per il pilota della BMW che assapora nuovamente il gusto di salire sul podio dall'ultima volta che risa… -