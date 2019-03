Bici – proposta per casco | targa e assicurazione obbligatori | chi ci perde e chi ci

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) Cerchiamo di analizzare quali conseguenze avrebbe l’approvazione di una legge di questo tipo Il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Bertoldi, ha presentato un disegno di legge che propone l’obbligo diper leclette. Se questavenisse approvata i ciclisti dovranno affrontare spese decisamente più pesanti, in particolare per l’per la responsabilità civile. In questo ultimo caso le compagnie assicurative dovrebbero, per forza di cose, assumersi rischi molto elevati che ovviamente si tradurrebbero in costi esosi per i ciclisti.Il senatore De Bertoldi è convinto che questa sia la strada giusta per regolamentare la circolazione dellee la condotta dei ciclisti che “troppo spesso si rendono protagonisti di atteggiamenti irrispettosi della legge in tema di circolazione stradale.”A questo punto sembra lecito chiedersi ...

