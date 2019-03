Belotti tra futuro e Nazionale | “resterò al Torino | rivoglio la maglia azzurra”

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) Andreaè tornato a parlare del proprioche dovrebbe essere sempre ingranata, con la quale il centravanti punta a riconquistare laAndreaè stato uno dei calciatori più chiacchierati nella scorsa estate in chiave calciomercato. La sua annata alperò non ha confermato quanto di buono visto negli ultimi anni ed ha fatto sorgere perplessità sul suo conto, tanto da portare Mancini a non convocarlo per le prime gare dellaitaliana di qualificazione ad Euro 2020., parlando alla Gazzetta dello Sport, ha analizzato il proprioche dovrebbe essere ancora granata: “Se me lo immagino ao da un’altra parte? Illo immagino qui perché sono quattro anni che mi trovo benissimo a. Sono in una grande piazza, in una grande società, con dei compagni fantastici. E io ho sempre pensato chesia ...

