calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Intervista della “Gazzetta dello Sport” al bomber delAndrea, che sitra. Inizia parlando dei genitori e del fratello: “È unabergamasca doc. Prima mio papà lavorava in una fabbrica dove si stampavano agende, libri… Mia mamma era in una fabbrica dove si producevano camicie; si occupava del lavaggio, dello stiraggio. Sempre stati grossi lavoratori. Mio padre a 14 anni faceva il muratore, il piastrellista. Mio nonno era morto presto e papà ha sempre lavorato perché, essendo il più grande di 4 figli, toccava a lui prendersi in carico la. Mia mamma lavorava in questa stireria però non portava a casa tanti soldi. Arrivava a casa sempre stanca e io, quando tornavo dagli allenamenti, scaricavo sempre panni sporchi. Così come mio fratello, che lavorava in una pizzeria. Quando sono andato via di ...

CalcioWeb : #Belotti si racconta tra famiglia, #Torino e #Nazionale -