Belen difende Diletta Leotta | “che problemi ha Paola Ferrari? Invidiosa | si andasse a

Belen si infuria e difende Diletta Leotta : “Paola Ferrari invidiosa” : Belen Rodriguez si scaglia contro Paola Ferrari per difendere Diletta Leotta: “E’ invidiosa!” La vicenda tra Diletta Leotta e Paola Ferrari in merito ai ‘ritocchini’ continua a tenere banco in rete. E oggi a rompere il silenzio è stata Belen Rodriguez che, per difendere l’amica Diletta, si è letteralmente scagliata contro la giornalista sportiva della Rai, definendola invidiosa. Come ripreso da diversi blog e ...

Belen Rodriguez difende Diletta Leotta e attacca Paola Ferrari : "Ce l'ha con tutti - che problemi ha?" : Dopo aver condotto in autunno Tu sì que vales e aver fatto parte in inverno della Academy di Sanremo Young, domani inizia una nuova avventura televisiva per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, affiancherà Paolo Ruffini a Colorado, in partenza giovedì 28 marzo su Italia 1. Si tratta, in realtà, di un ritorno d'eccezione in onore del ventennale del programma comico. Intervistata dal settimanale Chi, Belen ha parlato della sua ...

Belen : “Stefano? Il divorzio non è arrivato” - poi difende Diletta Leotta : Belen e Stefano news: le ultime dichiarazioni della Rodriguez Belen Rodriguez è tornata a parlare di Stefano De Martino. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, l’argentina ha rivelato che il divorzio effettivo dall’ex marito non è ancora arrivato. I due sono ufficialmente separati ma non ancora divorziati. “In teoria siamo separati, ma il divorzio non […] L'articolo Belen: “Stefano? Il divorzio ...

Isola dei Famosi 2019 : Nina Moric difende Corona e attacca Belen : "Sei l'ultima che può fare la morale" : Nina Moric prende le difese dell'ex compagno Fabrizio Corona sulla vicenda Fogli, attaccando duramente sui social Belen Rodriguez.

Isola dei Famosi - Belen difende Riccardo Fogli. Corona diventa una iena e insulta la Rodriguez : Fabrizio Corona non ha digerito l'attacco della sua amata Belen Rodriguez , talmente amata che vorrebbe tornare con lei. Diceva,. Fabrizio Corona odia chi lo contraddice. E così, fiero del gesto di ...

Belen Rodriguez su IG si scaglia contro l'Isola dei famosi e difende Fogli : 'Che schifo' : Quando gli ascolti sono calanti, bisogna correre ai ripari. Questa è, ormai, una certezza all'interno del mondo dei reality show. La puntata di ieri dell'Isola dei famosi ha portato in scena un evento che sta generando molto scalpore. Chiave di lettura importante è stata, ancora una volta, la presenza di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi ha mandato un videomessaggio a Riccardo Fogli per informarlo del presunto tradimento di sua moglie Karin ...

Isola dei Famosi 14 - Belen Rodriguez difende Riccardo Fogli : "Che schifo... Non si gioca con la vita degli altri!" : Belen Rodriguez, tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, ha preso pubblicamente le difese di Riccardo Fogli che, durante l'ultima puntata sera de L'Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5, ha visto un video-messaggio di Fabrizio Corona con il quale l'ex agente fotografico gli ha confermato di possedere le prove dei tradimenti di sua moglie Karin Trentini.Il messaggio di Belen Rodriguez, davanti alle immagini di un sofferente ...

Belen difende Jeremias a l’Isola dei famosi : Iannone dalla sua parte : Belen Rodriguez prende le difese del fratello: il messaggio di supporto a Jeremias Rodriguez Tra i fan più accaniti di Jeremias Rodriguez a l’Isola dei famosi non poteva non esserci Belen Rodriguez. La sorella dell’argentino, fino ad ora, non si è espressa particolarmente sul reality né sulla love story del fratello con Soleil Sorge. Finalmente, […] L'articolo Belen difende Jeremias a l’Isola dei famosi: Iannone dalla sua ...