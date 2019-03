Bayern | Robben | “Difficile un mio ritorno in campo contro il Borussia”

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Arjen Robben, esterno olandese del Bayern Monaco, molto difficilmente tornerà in tempo per il match-scudetto contro il Borussia Dortmund. Lo stesso giocatore non appare ottimista in merito: "Non so se riuscirò a essere in forma per la sfida del 6 aprile, onestamente non mi sembra un'ipotesi realistica. Sono sulla strada del recupero, ma ancora non mi sono allenato con la squadra e penso che ci vorrà ancora un po' di tempo. Tutto quello che posso fare è continuare a lavorare duramente e a lottare per tornare in forma prima possibile".

