Basket | Eurolega 2019 | questa sera Milano-Fenerbahce Simone Pianigiani | “Dovremo avere

Basket - Eurolega : Milano - serve l'impresa contro il Fenerbahce : Milano - La sconfitta nello scontro diretto con il Panathinaikos ha terribilmente complicato il cammino di Milano verso i playoff in Eurolega ma la qualificazione non è impossibile, malgrado all'...

Basket - Eurolega 2019 - 29^ giornata : sfida decisiva per Milano - c’è il Fenerbahce di Datome e Melli con diverse assenze : Serve una grande notte all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano per tenersi aperta con certezza la porta dei quarti di finale di Eurolega 2018-2019: nell’ultima gara casalinga della stagione regolare, con il Mediolanum Forum di Assago che si preannuncia tutto esaurito, arriva il Fenerbahce di Gigi Datome e Nicolò Melli. La squadra allenata dal leggendario Zelimir Obradovic, però, dovrà fare a meno in maniera certa di quattro pedine non ...

Olimpia Milano-Fenerbahce Istanbul - Eurolega Basket 2019 : programma - orari e tv : Dentro o fuori. L’Olimpia Milano si gioca tutto il suo futuro europeo nel match della 29a giornata di Eurolega contro il Fernarbahce. La squadra di Simone Pianigiani è obbligata a vincere per mantenere l’ottava posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff. Questa è la prima delle due finali di Milano, visto che la settimana successiva dovrà vincere per forza anche ad Istanbul contro l’Efes. Giovedì sera al Forum ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A Basket in DIRETTA : la capolista vuole riscattare il ko in Eurolega : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cremona-Milano, 23mo turno della Serie A di basket 2019. I padroni di casa sono reduci dalla pesante sconfitta di Varese con il risultato di 83-64, ma il terzo posto in classifica dimostra la bontà del campionato disputato sinora dalla Vanoli. L’Olimpia viene da tre sconfitte consecutive, prima in casa contro Venezia per 86-87 e poi, soprattutto, le due in Eurolega con Real Madrid e ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano-Panathinaikos 83-95. Simone Pianigiani : “Questa serata pesa - non ho però mai fatto calcoli” : Ha parlato a pianetaBasket.com Simone Pianigiani al termine della sconfitta dell’Olimpia Milano in casa contro il Panathinaikos, nella 28ma giornata dell’Eurolega di Basket. Il coach dei meneghini sostiene che quella di stasera sia stata la peggior partita della stagione europea dei lombardi. Così Pianigiani a fine partita: “Sfortunatamente abbiamo giocato stasera la nostra peggiore partita, non abbiamo mai perso con uno scarto ...

Basket - Eurolega 2019 : il calendario delle ultime due giornate. E’ volata a 7 per i playoff - le avversarie di Milano e delle altre contendenti : Due giornate alla fine della stagione regolare in Eurolega e la lotta playoff è più viva che mai. Sette squadre per tre posti ed una situazione in classifica che rende ancora apertissima ogni soluzione. Con le vittorie di questa sera Vitoria e Panathinaikos sembrano essere più tranquilli, mentre la sconfitta odierna mette Milano in una situazione molto complicata. LA CLASSIFICA ATTUALE Baskonia Vitoria (15-13) Panathinaikos (15-13) Olimpia ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il Panathinaikos 95-83 : Olimpia Milano-Panathinaikos, la cronaca Ogni possesso è una furiosa battaglia fin dai primi minuti. James è l'osservato speciale da coach Pitino e si vede, così sono Nunnally e Micov a prendersi ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano travolta dal Panathinaikos - playoff appesi a un filo : Nella serata più importante della sua stagione, l’Olimpia Milano crolla con il Panathinaikos. A Desio i greci si impongono 95-83, ribaltando anche la differenza canestri. Per la squadra di Pitino è un successo fondamentale nella corsa ai playoff, mentre Milano si trova nella condizione di non dover più sbagliare con Fenerbahce ed Efes. Per centrare l’ottavo posto l’Olimpia sarà obbligata a vincere entrambe le partite con le due ...

Basket - Eurolega 2019 : cosa succede a pari punti tra due o più squadre? Il regolamento e la situazione dell’Olimpia Milano verso i play-off : Si avvicina il tempo dei verdetti in un’Eurolega nella quale mancano ancora due settimane alla fine della regular season, con una parte del terzultimo turno e tutti gli ultimi due ancora da giocare, per un totale di 20 partite nelle quali ogni cosa, in merito alla lotta per le ultime tre posizioni valide per accedere ai quarti di finale, è da decidere. L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, in questo senso, può dire di esser stata ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano non può sbagliare - contro il Panathinaikos la sfida che vale la stagione : Non sarà certamente una partita come le altre quella che attende l’Olimpia Milano domani sera (ore 20.45) nella 28a giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione allenata da Simone Pianigiani accoglierà in casa il Panathinaikos in una sfida da vincere ad ogni costo per continuare ad inseguire l’obiettivo playoff. Dopo la sconfitta di Madrid, Mike James e compagni scenderanno in campo a Desio (e ...

Eurolega Basket : Olimpia Milano-Panathinaikos si giocherà il 22 marzo : Il basket milanese resta con la testa all'Eurolega 2019 dopo la sconfitta di misura subita ieri sera in Spagna, al cospetto del quotato Real Madrid (92-89). Venerdì 22 marzo l'Olimpia Milano se la vedrà, stavolta in casa, con un avversario ostico, ma non insuperabile: i greci del Panathinaikos, squadra molto dotata sul piano fisico e per questo particolarmente abile nella conquista dei rimbalzi in attacco. Entrambe le squadre hanno conseguito 14 ...

Basket - Eurolega 2019 : Real Madrid-Milano 92-89. Simone Pianigiani : “Abbiamo lasciato che Madrid recuperasse troppo velocemente” : Ha parlato a pianetaBasket.com Simone Pianigiani al termine della sconfitta dell’Olimpia Milano a Madrid contro il Real, nella 27ma giornata dell’Eurolega di Basket. Il coach dei meneghini sostiene che i troppi punti subiti nel secondo quarto e la situazione falli siano stati la chiave di volta del match. Così Pianigiani a fine partita: “Penso che sia molto chiaro che abbiamo affrontato la partita nel modo giusto, con il giusto ...

Basket - Eurolega : Milano - che spreco : prima vola - poi il Real Madrid rimonta : Real Madrid-Milano 92-89 Mike James, 28 anni. Lapresse Milano perde la dodicesima gara di fila contro il Real Madrid ma la sua è una serata di altissimo livello perché per i primi 20' dà spettacolo, ...