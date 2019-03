Bari - Il mio mondo visionario Personale dell' artista salentino Massimo Pasca

Nuovo terminal crociere a Bari - Brindisi a secco. Taurino - Lega - : 'miopia della Regione' : ... che dovrebbe essere elemento primario dell'economia di luoghi votati fortemente al turismo. Pretendiamo lo stesso trattamento, lo stesso investimento, pretendiamo rispetto, è un nostro diritto, è un ...

23 marzo - SE NON SPORCA IL MIO PAVIMENTO un melò di Giuliano Scarpinato al teatro Kismet di Bari : "Lo spettacolo prende le mosse da un recente caso di cronaca nera italiana, il delitto Rosboch; una vicenda che mi ha impressionato, oltre che per l'intreccio, per la forza archetipica dei suoi ...

Bari. Domenica l’undicesima edizione del Premio Mimmo Bucci : l’undicesima edizione del “Premio Mimmo Bucci”, il festival nazionale della musica emergente, è in programma il prossimo 24 marzo, nel

Premio Biol Dal 20 al 22 marzo a Bari e Matera : Ricco il programma con mostre, incontri e laboratori Tre giorni dedicati all'olio Biologico, con le sue eccellenze da tutto il mondo, in una cornice ricca di eventi collaterali, tra incontri, ...

Forte vento in A2. Si ribaltano due camion tra SiBari e Morano : Il maltempo imperversa sull’Italia. In Calabria si è verificato un incidente nel tratto tra Sibari e Morano in provincia di

“Ecco il mio numero” - biglietto galante alla Barista prima della rapina in Posta : arrestato : Il rapinatore non ha resistito a corteggiare la barista del locale nei pressi dell'ufficio Postale da rapinare, lasciando anche il suo nome e il numero di telefono su un tovagliolino. "Questo è il mio numero. Pasquale. Sei bella vorrei conoscerti” ha scritto. Per i carabinieri quindi è stato facile rintracciarlo e arrestarlo.Continua a leggere

Mahmood - da Barista a cantante : «Freddy Mercury il mio portafortuna» : La polemica su Sanremo e l'esposto del Codacons? 'Non me ne frega niente, non l'ho scritto io il regolamento'. Mahmood si confessa. Lo fa attraverso un'intervista sulle pagine del settimanale Chi. 'Ok ...