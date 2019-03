Barcellona | è di Messi il gol più bello della storia del club

Barcellona : di Messi il gol più bello : ANSA, - ROMA, 28 MAR - Il più bel gol nella storia del Barcellona è stato messo a segno da Leo Messi 11 anni fa. Oltre mezzo milione di sportivi hanno votato per diversi mesi fino a scegliere il gol ...

Leo Messi campione di solidarietà : il gesto del campione del Barcellona è speciale : Gli applausi li guadagna di diritto sul campo, d'altronde i suoi numeri parlano chiaro: cinque volte Pallone d'Oro, leader dell'Argentina e naturalmente del Barcellona con oltre 600 gol segnati tra ...

Barcellona - nuovi iPhone bagnati nell'oro per Messi e Rakitic : Le nuove frontiere del lusso, che si legano alla tecnologia, sempre più parte integrante delle nostre vite. Nell'ultimo periodo sono diverse le costose stravaganze che si sono legate all'iPhone, il ...

Barcellona - Boateng dimentica Messi : 'Il più forte di tutti è Ibrahimovic' : dimenticanza o, semplicemente, sincerità? Da gennaio Kevin Prince Boateng ha realizzato il suo sogno di giocare nel Barcellona, dopo una parentesi positiva in Italia con la maglia del Sassuolo. Da due ...

Barcellona - Boateng ridimensiona Messi : “ecco chi è il compagno più forte con cui ho mai giocato” : Nel corso di un’intervista organizzata dal canale Youtube del Barcellona, l’ex Sassuolo ha indicato il compagno più forte con cui abbia mai giocato non nominando però Messi Non è Lionel Messi il compagno più forte con cui Kevin Prince Boateng abbia mai giocato, l’ex Sassuolo non ha avuto dubbi una volta postagli la complicata domanda nel corso di un’intervista al canale Youtube del Barcellona. Lapresse Il ghanese ha ...

Infortunio Messi - ritorno in nazionale fatale. Il Barcellona trema : Infortunio Messi, ritorno amaro – Doveva essere la grande festa per il ritorno in nazionale di Leo Messi. La partita in Spagna, al Wanda, dell’Argentina che vedeva dopo 8 mesi dall’ultima apparizione la Pulce nuovamente con la maglia dell’Albiceleste. È stata quasi un incubo sia per il numero 10 del Barcellona che per la selezione […] L'articolo Infortunio Messi, ritorno in nazionale fatale. Il Barcellona trema proviene da Serie A ...

Messi - tocco elegante nel prepartita. Poi fa vincere il Barcellona : La semplicità e la naturalezza con cui Leo Messi ha controllato al volo di tacco la palla era forse un segnale di quello che stava per accadere. Nel prepartita del match di Liga spagnola tra Betis ...

Messi stende il Betis. Il Barcellona vola a +10 sull'Atletico : SIVIGLIA, SPAGNA, - Nuovo successo per il Barca , che a quattro giorni dalla manita di Champions sul Lione che ha garantito ai blaugrana l'accesso ai quarti del torneo, sbanca il Benito Villamarin di ...

Tripletta di Messi e il Barcellona ipoteca la Liga : 4-1 al Betis : La cronaca della partita Comincia meglio il Betis, che pare poter spaventare il Barcellona. Quando i catalani alzano i ritmi, però, passano ben presto in vantaggio: al 18' Arthur viene steso al ...