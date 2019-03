Bankitalia | Panetta nominato dg | Franco e Perrazzelli vice

agi

(Di giovedì 28 marzo 2019) Fabiodirettore generale, Danielee Alessandra. Sono queste le nomine per il direttorio della Banca d'Italia. 'In data odierna', si legge in una nota dell'istituto ...

sole24ore : #Bankitalia: Fabio #Panetta è il nuovo direttore generale - TelevideoRai101 : Bankitalia, Panetta direttore generale - continimarco : Bankitalia, Panetta nuovo direttore generale al posto di Rossi -