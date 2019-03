Bankitalia | Fabio Panetta nuovo direttore generale Franco e Perrazzelli i vice

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia oggi, su proposta del Governatore e ai sensi dello Statuto, in seduta straordinaria ha nominato, già membro del Direttorio in qualità di, con decorrenza dal 10 maggio 2019. Lo rende noto la Banca d’Italia in un comunicato. In conseguenza di questa nomina, al fine di integrare il Direttorio, il Consiglio Superiore “ha nominato qualidirettori generali Danielee Alessandra, con analoga decorrenza”.L'articoloproviene da Il Fatto Quotidiano.

