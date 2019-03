Bangladesh | incendio grattacielo Dacca Video | 4 morti | persone si gettano nel vuoto

Bangladesh : incendio divora grattacielo Dacca - almeno 5 morti : almeno 5 persone sono morte in Bangladesh, a causa dell’enorme incendio che ha divorato un grattacielo a Dacca e si teme che ci siano molte altre persone intrappolate all’interno: lo riferiscono le autorità locali, spiegando che 3 persone sono morte saltando giù dal 19° piano, l’ultimo, mentre altre 2 sarebbero morte a causa delle fiamme. Decine di persone sono state trasportate in ospedale. L'articolo Bangladesh: incendio ...

Bangladesh - incendio a Dacca : si aggrava il bilancio - almeno 81 morti : Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante incendio che ha colpito un quartiere storico di Dacca, capitale del Bangladesh. Secondo quanto riferito dal commissario Ali Azam, citato dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, sarebbero almeno 81 le vittime della tragedia che si è verificata ieri sera: le fiamme – divampate in un edificio dove venivano custodite sostanze infiammabili – hanno rapidamente avvolto anche due ...

Bangladesh - incendio in alcuni palazzi a Dacca : almeno 80 morti. “Negli edifici c’era un deposito di sostanze chimiche” : Sono morte più di 80 persone in un vasto incendio che ha distrutto alcuni condomini nella città vecchia di Dacca, capitale del Bangladesh. Le fiamme sono divampate intorno alle 23.40 ora locale (18.40 in Italia) di mercoledì 20 febbraio all’interno di un edificio residenziale dove venivano custodite sostanze chimiche infiammabili. Da lì l’incendio si è propagato rapidamente agli edifici vicini. Tra le vittime, ci sarebbero anche le ...

Bangladesh - incendio baraccopoli : distrutte centinaia di case - 9 morti : Nel sud del Bangladesh almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in una baraccopoli che ha distrutto centinaia di case: lo ha reso noto la polizia. Il rogo è scoppiato nella notte nella città portuale di Chittagong, devastando case realizzate in bambù, teloni e lamiere, ha spiegato il capo della polizia locale Pranab Chowdhury. “Almeno 470 case sono state distrutte dalle fiamme, a quel punto sono stati segnalati nove morti, tra ...