Bangladesh: grattacielo in fiamme, persone si lanciano dalle finestre per sfuggire alle fiamme (Di giovedì 28 marzo 2019) L'incendio è divampato al nono piano di un grattacielo di Dacca, capitale del Bangladesh. Almeno sei persone sono state viste gettarsi dalle finestre o cercare di mettersi in salvo scendendo dalle canaline.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 28 marzo 2019) L'incendio è divampato al nono piano di undi Dacca, capitale del. Almeno seisono state viste gettarsio cercare di mettersi in salvo scendendocanaline.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

tg2rai : A #Dacca in #Bangladesh scoppia un incendio in un grattacielo di 19 piani. Almeno 5 i morti. Decine le persone rima… - SkyTG24 : Bangladesh, incendio in un grattacielo a Dacca: almeno un morto - IlMondoDiAllie : RT @chruggeriTg2: #Dhaka #Dacca #Bangladesh drammatiche immagini del devastante incendio in un grattacielo di 19 piani. #FRTower decine di… -