Bangladesh | grattacielo in fiamme a Dacca | sono almeno 5 i morti

(Di giovedì 28 marzo 2019) Un terribile incendio è divampato nelle scorse ore in undi, la capitale del. Le cause del rogoancora tutte da chiarire, i pompieri stanno cercando di domare l'incendio in tutti i modi. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'edificio coinvolto è la FR Tower, situata nella zona commerciale della città. Molte persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno dell'edificio, e le stesse sifatte strada attraverso le finestre, cadendo rovinosamente sul marciapiede sottostante.scene davvero terribili quello che arrivano da, e che ricordano molto da vicino una tragedia (seppur non paragonabile a questa) che tutti noi abbiamo vissuto da vicino, ovvero quella dell'11 settembre 2001, quando quattro aerei di linea vennero dirottati sul suo statunitense da alcuni terroristi di matrice islamica, e due velivoli colpirono le Torri Gemelle di New ...

