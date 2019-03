Baglioni malato | concerti di marzo a Roma rinviati | cosa accade a chi ha il biglietto

Claudio Baglioni è malato : costretto ad annullare i concerti di Roma e Trieste : ha annullato i concerti di domani, venerdì 29, e sabato 30 marzo al Palazzo Dello Sport di Roma. Gli spettacoli sono stati rinviati al 2 e 3 aprile. Dietro il posticipo, una laringo-faringite del cantautore Romano. A causa di questo spostamento, il concerto inizialmente previsto per il 2 aprile all'...