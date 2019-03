Aziende | centri di ricerca | laboratori e università | si amplia NOI Techpark | il parco

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Settantafortemente innovative che lavorano a stretto contatto con quattro facoltà universitarie e quattrodi, avendo così la possibilità di testare i propri prodotti in trentad’avanguardia. È in questa sinergia l’esempio concreto della forza e della crescita di Nature Of Innovation – NOI, iltecnologico di Bolzano sempre più ponte fra Nord e Sud d’Europa. Una scommessa pubblica – l’investimento della Provincia Autonoma di Bolzano è di oltre 120 milioni di euro – che è già vinta: prendendo spunto dalla forza innovatrice della natura, NOIinfatti continua a crescere. Con un aspetto importante di rigenerazione urbana: 12 ettari di superficie riqualificati nel luogo dove sorgeva un importante polo metallurgico ormai in disuso. Sulla scia di quanto fatto, ad esempio, all’ex stazione parigina di Orsay, diventata ora celebre museo, o ...

sdabocconi : Il Master in Management per la Sanità (MiMS) ti aiuta ad avere una carriera di successo nelle aziende sanitarie pub… - GiacCorvisieri : RT @Italtel: #5G di @VodafoneIT è ufficiale: su YouTube pubblicati i primi test. Attorno all’operatore si è creato un ecosistema di aziende… - AngeloCSTN : RT @StefaniaNegri6: Importanza della formazione #permanente e #formazione in entrata organizzata dalle aziende. “Imprese non solo come cent… -