Atalanta | si pensa al Parma | le ultime dall’allenamento

(Di giovedì 28 marzo 2019)al lavoro per preparare la difficile trasferta di. Bergamaschi impegnati contro i ducali domenica al Tardini all'ora di pranzo.Soltanto domani, con il rientro di Zapata, Gian Piero Gasperini tornerà ad avere il gruppo al completo. Oggi, intanto, anche Mancini e Freuler sono tornati a Zingonia dopo gli impegni con le rispettive nazionali. L'azzurro e lo svizzero si sono allenati a parte, mentre il resto del gruppo, dopo una sessione di esercizi in palestra, ha proseguito la seduta lavorando con la palla sul campo principale. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

