Ascolti tv mercoledì 27 marzo 2019

(Di giovedì 28 marzo 2019) I dati di ascolto di unparticolare, tra i David di Donatello, Live - Non è la d'Urso, Chi l'ha visto?.Prime Time Su Rai 1 David di Donatello - Cerimonia di premiazione, in diretta, ha registrato 2.975.000 telespettatori, share 15%. Su Rai 2 The Good Doctor 2 ha registrato 2.737.000 telespettatori, share 11.4%. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione 1.801.000 telespettatori, share 7% e nel programma 2.157.000, 10.4%. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso, terza puntata, ha registrato 2.140.000 telespettatori, share 13.2%. Su Italia 1 Il film I Fantastici 4 ha registrato un netto di 1.854.000 telespettatori, share 8.1%. Su Rete 4 Il film The Next Three Days ha registrato un netto di 834.000 telespettatori, share 4.2%. Su La7 Atlantide - Ambrosoli, un eroe borghese ha registrato 756.000 telespettatori, share 3%. Su Tv8 Masterchef All ...

