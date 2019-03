Arriva l' app che combatte lo spreco alimentare

Sull'Apple Watch Arriva l'elettrocardiogramma - anche in Italia : ecco come funziona : Ma essere sempre attenti, quando l'Apple Watch comincia a vibrare: così Vincenzo Bottiglieri, 65 anni, ex maestro di sci, ha scoperto un infarto, così altre persone nel mondo hanno evitato ictus, ...

Contro lo spreco di cibo Arriva l’app Too Good To Go : “Troppo buono per buttarlo” : La app consentirà a ristoratori e supermercati di mettere in vendita online il cibo avanzato ancora buono a un prezzo variabile tra i 2 e i 6 euro, contribuendo a combattere lo spreco alimentare.Continua a leggere

Microsoft News : le notizie Arrivano su WhatsApp : Durante la giornata di oggi, è stato annunciato l’arrivo su WhatsApp di Microsoft News, il servizio che riunisce le notizie da diverse fonti. Le notifiche che verranno inviate tramite WhatsApp saranno create dal team di Microsoft News che, si occupa di selezionare le notizie rilevanti dalle più importanti testate giornalistiche come La Repubblica, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e molte altre. Come iscriversi Salvare il numero ...

In autunno Arriva Apple Tv+ - lo streaming Apple che non è l'anti-Netflix : Ieri tutti gli occhi erano concentrati su Cupertino, sul mondo Apple, su quello che Tim Cook aveva da raccontare per far sognare ancora gli amanti dei device con la mela e (sperano da Cupertino) non solo. Il pezzo forte della presentazione era il lancio dello streaming Apple, annunciato ormai da mesi e anticipato dai tantissimi progetti accennati, definiti, solo sfiorati e che più volte vi abbiamo raccontato nei mesi ...

Arriva Apple Arcade - possibile scontro a tutto campo con Google Stadia : Quello attuale è senza ombra di dubbio un momento storico molto interessante in cui essere videogiocatori: dopo l'interessamento di Google a entrare nel circolo dei producer di rilievo parrebbe essere Arrivato il momento anche per Apple di fare questo grande passo in una maniera molto più significativa di quanto non sia avvenuto finora. L'industria videoludica si appresta infatti a espandersi a dismisura con l'avvento di nuove tipologie di ...

Apple : Arriva il servizio streaming tv e una carta di credito con cash back : Per il momento disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada e comprende centinaia di riviste e giornali che coprono tutti gli argomenti di cronaca, sport, gossip, economia, moda e approfondimenti.

Apple va oltre gli iPhone : Arrivano la Tv in streaming - un servizio news e una carta di credito : Trecento magazine in tutto il mondo: fashion, travel, food, politica, scienza. Apple vuole offrire tutto in uno stesso pacchetto per «la migliore esperienza mobile». news+ è una opzione all'interno ...

Apple - Arriva Arcade - nuovo servizio in abbonamento per videogiochi : I giochi gratuiti, finanziati da pubblicità o acquisti in-app, sono apprezzati da centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. Quelli a pagamento sono spesso accolti con entusiasmo dalla critica ...

Apple va oltre gli iPhone : Arrivano la Tv - un servizio news e nuova carta di credito : La nuova stagione della Apple di Tim Cook, il successore di Steve Jobs alla guida del colosso californiano, guarda al mondo dei servizi: dalle news ai servizi di video in streaming, passando per la finanza. Sono le novità annunciate dalla conferenza in corso a San Josè (California), un evento cruciale per il futuro del gigante statunitense. Tra i prodotti in arrivo l’attesissimo servizio streaming (Tv+) l’edicola digitale ...

Isola Dei Famosi - Soleil ha avuto rapporti con Jeremias Arriva la conferma : arriva la conferma, Soleil e Jeremias hanno avuto rapporti, lo conferma Ariadna Romero Eliminata quindici giorni fa da L’Isola dei Famosi, dopo aver rifiutato la proposta della padrona di casa del reality show Alessia Marcuzzi di rimanere in gioco sull’Isola che non c’è insieme a Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, Ariadna Romero nel corso di un’intervista a Radio Radio, … Continue reading Isola Dei Famosi, Soleil ha avuto rapporti con ...

Sul Play Store Arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android : Sono più di 60 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 27 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il weekend? L'articolo Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.